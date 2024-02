Jeep Wrangler 2024 nominata miglior SUV del 2024 da Cars.com

La nuova Jeep Wrangler 2024 è il miglior SUV del 2024, secondo Cars.com. Gli editori di Cars.com hanno preso in considerazione tutti i SUV disponibili negli Stati Uniti per determinare quale veicolo dimostrasse la migliore combinazione di capacità, versatilità e valore, selezionando l’ampia famiglia Wrangler come il meglio del meglio.

Jeep Wrangler, il SUV più iconico e riconosciuto di sempre, vince il prestigioso premio Best SUV del 2024 da Cars.com

Il premio si applica all’intera gamma Jeep Wrangler 2024, compresi i modelli Wrangler a benzina da 2,0 e 3,6 litri, la Wrangler Rubicon 392 con motore V8 e la Wrangler 4xe ibrida plug-in , che eroga 49 MPGe, 21 miglia in modalità completamente elettrica. autonomia e autonomia totale di quasi 400 miglia senza ansia da autonomia.

“Per il 2024, Jeep ha reso la Wrangler e la Wrangler 4xe, una variante ibrida plug-in, ancora migliori, grazie ad aggiornamenti chiave che ne migliorano le capacità e il comfort”, ha affermato Jenni Newman, redattore capo di Cars.com. “Il Wrangler 2024 è versatile, capace e merita il premio come miglior SUV del 2024”.

La gamma Jeep Wrangler 2024 è stata progettata e progettata per offrire ancora di più di ciò che ha reso Wrangler una vera icona globale nel segmento dei SUV fuoristrada, comprese capacità leggendarie, versatilità ai vertici della categoria e funzionalità di sicurezza avanzate.

Novità per l’anno modello 2024, il marchio Jeep sta portando le capacità di Wrangler a nuovi livelli con un assale posteriore Dana completamente flottante, rapporto di riduzione di 100:1, nuovo verricello Warn da 8.000 libbre e maggiore capacità di traino di 5.000 libbre, il tutto disponibile direttamente dalla fabbrica. All’interno, i clienti possono sperimentare maggiori caratteristiche di comfort e sicurezza, con un nuovo interno con sedili anteriori regolabili elettricamente in 12 direzioni, radio touchscreen Uconnect 5 standard da 12,3 pollici e airbag laterali a tendina standard nella prima e nella seconda fila.

“La Jeep Wrangler è il veicolo avventuroso per eccellenza e l’icona del marchio”, ha affermato Bill Peffer, vicepresidente senior e capo del marchio Jeep Nord America. “Dall’introduzione di Wrangler, il marchio Jeep ne ha vendute più di 5 milioni in tutto il mondo, stabilendo nuovi livelli di capacità 4×4 con ogni nuova generazione. Il nuovo Wrangler 2024 alza ancora una volta il livello, combinando più capacità, tecnologia, comfort e caratteristiche di sicurezza con la libertà di scegliere tra quattro diversi propulsori, incluso il nostro 4xe elettrificato, il PHEV più venduto in America”.

Dall’ibrido plug-in 4xe elettrificato da 49 MPGe al Rubicon 392 da 470 cavalli con motore V-8, la nuova Jeep Wrangler 2024 offre le più diverse opzioni di propulsione nel segmento fuoristrada, offrendo ai clienti Wrangler la possibilità di scegliere la propulsione. sistema più adatto al proprio stile di vita. L’avanzata gamma 4xe, il Rubicon 392 ad alte prestazioni e il motore I-4 turbocompresso da 2,0 litri sono dotati esclusivamente di un cambio automatico a otto velocità, mentre il motore V-6 da 3,6 litri offre sia un cambio manuale a sei velocità che un otto-velocità. cambio automatico di velocità.