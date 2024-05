Abarth: nel 2024 lo scorpione vuole raddoppiare le vendite in Brasile

Dal suo ritorno in Brasile nel 2022, Abarth, che compie 75 anni, sta raccogliendo buoni risultati. Il ritorno del marchio in Brasile è avvenuto con la Pulse Abarth, seguita lo scorso anno dalla Fastback Abarth, i primi due SUV nella storia ad indossare il logo dello scorpione. Nel 2023, primo anno intero di vendite, sono state vendute 3 mila unità.

Per il 2024 l’obiettivo di Abarth è quello di raddoppiare le vendite in Brasile

Quest’anno, con entrambi i modelli nella sua gamma, l’aspettativa è di raddoppiare il volume e raggiungere le 6 mila immatricolazioni, un volume considerato significativo da Priscilla Buys, direttore marketing prodotto di Fiat e Abarth. La casa automobilistica dello scorpione ha debuttato in Brasile con la Fiat Stilo, venduta dal 2002 al 2008. Ritornò anni dopo con la 500 Abarth, venduta dal 2014 al 2017.

La decisione di tornare ancora una volta è avvenuta per due fattori: in primo luogo il mercato, come ha notato Stellantis nel Paese c’è richiesta di veicoli dal sapore sportivo. La seconda è più emozionale: Abarth ha un buon track record nel mercato brasiliano e molti clienti appassionati del marchio ne aspettavano il ritorno. Tra l’altro i due Suv Abarth prodotti a Betim, vengono esportati anche in Uruguay e Paraguay.

In Argentina, quest’anno vi è stato il debutto di Pulse e, presto, inizierà ad arrivare nel paese il Fastback. Per continuare ad avanzare nella regione, Abarth intende espandere il proprio portafoglio ma i dettagli sono ancora tenuti segreti poiché “abbiamo in programma di esplorare ulteriormente il mercato nazionale e non posso ancora rivelare il prossimo lancio. Il piano di vendita coinvolge anche la rete Abarth, che entro fine maggio potrà contare su cento concessionarie autorizzate contro le novanta attuali.

Questi negozi fanno parte delle oltre cinquecento concessionarie Fiat presenti nel Paese, ma con un’area esclusiva per la vendita dei modelli Abarth, con venditori specializzati, oltre al team post vendita. Ricordiamo infine che i due Suv della casa automobilistica di Stellantis vengono venduti con motore 1.3 turbo flex da 185 CV e cambio automatico a sei marce. Oltre al look sportivo, i veicoli sono stati sottoposti a modifiche alle sospensioni, allo sterzo, ai freni e al cambio per offrire ai clienti prestazioni più sportive e differenziarsi dagli altri modelli Fiat.