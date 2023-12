Abarth Fastback riceve i primi riconoscimenti a un mese dal lancio

Abarth Fastback è stata lanciata alla fine di ottobre e dopo solo un mese dal suo arrivo sul mercato ha già ricevuto i suoi primi due premi. Il primo SUV Coupé Abarth al mondo, che rispecchia l’essenza dello Scorpione, con un design audace abbinato a prestazioni sportive, è stato scelto come Miglior SUV Nazionale dai CAR AWARDS BRASIL 2024, di Car Magazine, e vinto nella categoria Sport di il premio Trend Car 2024, un’iniziativa di Guia do Carro e do Terra.

Sviluppata e prodotta presso lo Stellantis Automotive Hub di Betim (MG), la Nuova Abarth Fastback mantiene le caratteristiche di successo della Fiat Fastback, con il look accattivante e lo sterzo provocatorio dello scorpione più famoso al mondo. Le prestazioni del modello sono il suo punto più alto. Dotato del motore con la potenza e la coppia più elevate della sua categoria: 180 CV (benzina) / 185 CV (etanolo) e 270 Nm, il modello ha sotto il cofano il motore Turbo 270. Va da 0 a 100 km/h in solo 7,6 secondi. Inoltre, la velocità massima è di 220 km/h (etanolo) e il rapporto peso/potenza è di 7,0 kg/CV.

La Nuova Abarth Fastback è dotata di aggiustamenti specifici, come la taratura del motore e del cambio, che portano a cambiate più veloci e sportive. Offre inoltre una dinamica più precisa, con uno sterzo più diretto, nonché ruote più larghe (18”) e più leggere e pneumatici più aderenti. Novità anche per l’impianto di scarico, con doppio scarico bilaterale e un rombo molto sportivo e suggestivo, tipico di un’autentica Abarth. Vale la pena ricordare che, rispetto alla Nuova Fiat Fastback, l’Abarth ha un tempo di risposta fino al 49% più veloce, a tutto vantaggio della sportività. Dispone di un cambio automatico a sei velocità e di una modalità di consumo attivabile tramite un pulsante al volante – Poison – esclusiva del marchio, con una risposta rapida e velenosa e molto più divertente da guidare.

CAR AWARDS BRASIL è stato promosso dal 2009 da CAR Magazine e ha una tradizione di riconoscimento dei principali lanci nel mercato automobilistico brasiliano. La giuria è composta da giornalisti ed esperti del settore e i criteri considerati sono, principalmente, quota di mercato, innovazioni tecnologiche rispetto alla concorrenza e design. Le nove categorie dell’edizione 2024 erano: Miglior Pick-up, Miglior Auto Sportiva, Miglior SUV Nazionale, Miglior SUV Importato, Miglior SUV Premium, Miglior Auto Importata, Miglior Auto Elettrica, Miglior Premium Elettrica e Miglior Auto Nazionale.

Trend Car 2024 è alla sua terza edizione ed è stato creato per premiare le auto che portano le maggiori innovazioni nel mercato brasiliano. Quest’anno si sono qualificati per il concorso i veicoli premiati dopo la scelta di 20 giurati provenienti dal settore automobilistico su un pool di 77. Le categorie erano le seguenti: Auto a Combustione, Hatch, Berlina, SUV, Pick-Up, Sport, Nuove Tecnologie, Ibrida Leggera, Full Hybrid, Ibrida Plug-in, Elettrica e Premium Elettrica.