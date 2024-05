Uno straordinario “Spettacolo”, Giannini presenta il suo ultimo modello estremo basato sulla 500

Quando pensavamo di aver visto proprio di tutto, ecco che arriva una particolarissima Fiat 500 in grado di sfrecciare così veloce. Non abbiamo visto così spesso un modello così spinto, e per questo, solitamente, bisogna portare lo sguardo alle modifiche da corsa adoperate sulle Abarth.

In questo caso siamo al cospetto proprio di un’Abarth 500, ennesima conferma della qualità ingegneristica di Giannini Automobili. Ed è proprio il caso di dirlo, stavolta: che Spettacolo!

Giannini Automobili è un’azienda italiana con sede a Roma, fondata nel lontano 1917 dai fratelli Giannini, Domenico e Attilio. Inizialmente, si trattava solo di un’officina meccanica, ma col tempo è diventata un punto di riferimento fondamentale per il motorsport italiano.

Pensate, partendo da un’officina, la fama di Giannini ha toccato persino vertici mondiali negli anni ’50 grazie al motore 750 montato su diverse Fiat Sport Barchetta, motore che è riuscito a portare anche alla vittoria della Mille Miglia.

L’azienda romana può vantare ventiquattro titoli italiani di categoria, dodici record del mondo di velocità e due titoli mondiali endurance. Non è decisamente una piccola realtà di personalizzazione. E la sua reputazione è solo cresciuta nel tempo. Negli anni, Giannini ha intensificato la collaborazione con la Fiat degli Agnelli, lavorando soprattutto alle modifiche delle varie 500, che hanno dato vita a una competizione a suon di modelli estremi con i progetti Abarth.

Così, in questa competizione al rialzo, nasce la Giannini “Spettacolo”. Questo nuovo progetto segna il ritorno della firma Giannini, dopo aver lavorato su Fiat Panda, Uno, Punto e anche la prima versione Turbodiesel di Fiat Ritmo e Regata. La “Spettacolo” è frutto della collaborazione tra Impero, società italiana di Fabrizio Grandi, licenziataria di Giannini, e Maestri Design.

Si tratta evidentemente di un’evoluzione della 500, una vera e propria supercar in miniatura che promette grandi emozioni agli appassionati di endurance. La Spettacolo monta un motore 1400 turbo a quattro cilindri da 250 CV, con uno scatto da 0 a 100 km/h in soli cinque secondi e una velocità massima di 280 km/h.

La Spettacolo sarà costruita in soli 200 esemplari, ha spiegato Fabrizio Grandi, CEO di Impero, mentre il costo sarà di 133.000 euro, tasse escluse.