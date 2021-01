Fiat 500 Giannini con motore Alfa Romeo in azione sul ghiaccio!

La Fiat 500 che vi proponiamo in questo articolo è molto speciale in quanto è una di quelle auto costruite appositamente per partecipare alle gare sul ghiaccio. Lo youtuber 19Bozzy92 ha avuto la possibilità di immortalare in video una Giannini 350 GP4. Si tratta più nello specifico di una 500 da strada costruita e potenziata dal tuner italiano Giannini nel 2017 con l’aiuto di Gram Torino Engineering.

La versione GP standard nasconde sotto il cofano un motore turbo da 1750cc modificato e montato al centro, preso da un’Alfa Romeo 4C capace di sviluppare una potenza di 350 CV, scaricati a terra tramite le ruote posteriori. Un paio di anni dopo, Giannini presentò la 350 GP4 che sostanzialmente ha aggiunto la trazione integrale AWD alla 350 GP di serie.

Fiat 500: 19Bozzy92 ci mostra in azione la speciale Giannini 350 GP4

Il prototipo presente nel filmato in fondo all’articolo è stato costruito da D4S Motorsport di Sergio Durante (che si trova anche alla guida) e ha debuttato durante i primi due round del campionato italiano The Ice Challenge 2021.

Sotto la carrozzeria di questa speciale Fiat 500 troviamo esclusivamente motore, cambio sequenziale, sistema 4WD e telaio tubolare. La potenza proviene da un propulsore V6 da 3.5 litri di derivazione Alfa Romeo, capace di erogare circa 450 CV di potenza.

Per bilanciare al meglio i pesi, il team Giannini ha deciso di spostare il propulsore dal cofano anteriore a posteriore e ora si trova sostanzialmente all’interno dell’abitacolo della Giannini 350 GP4. La vettura era ancora in fase di sviluppo al momento della registrazione del filmato e non esprimeva tutto il suo potenziale.

A livello estetico, la piccola vettura dispone di passaruota allargati, minigonne laterali, spoiler montato sul lunotto posteriore, cerchi verdi, pneumatici adatti per correre sulla neve e tanto altro ancora. La clip vede protagonista la Fiat 500 sul circuito della Ice Driving School a Livigno.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI