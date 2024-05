Nuova Alfa Romeo Giulietta: l’erede ci sarà anche se è troppo presto per dirlo ufficialmente

Nuova Alfa Romeo Giulietta è l’erede del famoso modello che è uscito di produzione nel mese di dicembre del 2020. Questa auto però potrebbe tornare in futuro forse anche con un nome diverso, ma il suo ritorno sembra ormai abbastanza probabile nonostante il CEO di Alfa Romeo Jean Philippe Imparato per il momento non voglia confermare questa notizia parlando solo di una possibilità.

Ecco perchè secondo noi alla fine una nuova Alfa Romeo Giulietta si farà

Nuova Alfa Romeo Giulietta che secondo alcuni potrebbe anche cambiare nome e diventare la nuova Alfetta potrebbe arrivare, secondo voci di corridoio, nel corso del 2028. A nostro giudizio il suo arrivo è scontato. Infatti Imparato lo ha legato alla situazione geopolitica mondiale e anche a quella finanziaria di Alfa Romeo che se continuerà a fare utili riceverà anche questo regalo.

Ma secondo noi anche se il modello non è stato approvato è molto probabile che sia uno dei primi ad arrivare tra quelli che saranno annunciati per gli anni tra il 2027 e il 2030. Troppo importante per Alfa Romeo conquistare in maniera definitiva il segmento C del mercato affiancando ad Alfa Romeo Tonale un’alternativa valida e così carismatica come sarebbe appunto una nuova generazione del celebre modello o quanto meno una sua erede diretta.

Del resto la piattaforma su cui fare una nuova Alfa Romeo Giulietta c’è. Si tratta della STLA Medium che sarà usata per varie future auto del Biscione tra cui anche la nuova Lancia Delta. I motori da dare a questa futura auto ci sono e sono quelli delle altre auto della stessa categoria. Infine non mancano di certo gli stabilimenti pronti ad avviare la sua produzione che quasi certamente avverrà in Italia. Troppo ghiotta l’occasione per Stellantis di incrementare ulteriormente le sue vendite introducendo una nuova opzione nel segmento C che permetterebbe al gruppo guidato dal CEO Carlos Tavares di aumentare le sue quote di mercato a fronte di una spesa davvero minima.