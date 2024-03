Alfa Romeo Tonale e Dodge Hornet: nuovo problema negli USA

Nelle scorse settimane vi abbiamo riportato la notizia di un richiamo negli Stati Uniti per Alfa Romeo Tonale e Dodge Hornet per un problema di etichettatura. Nelle scorse ore infatti sempre per un motivo analogo c’è stato un secondo richiamo che riguarda 1.201 unità dei due SUV di segmento C. Entrambi i modelli, prodotti in Italia presso lo stabilimento Stellantis di Pomigliano, mancano delle informazioni sulla dimensione del cerchio.

Secondo richiamo in un mese per un problema di etichettatura per Alfa Romeo Tonale e Dodge Hornet

Stellantis ha saputo di questo problema per la prima volta lo scorso 26 febbraio, quando il suo team europeo di Customer Experience è stato informato di un potenziale problema con l’adesivo delle ruote di Alfa Romeo Tonale e Dodge Hornet. Ciò ha portato ad un’indagine relativamente breve, durata un giorno, che ha stabilito che l’etichetta era stata effettivamente stampata senza informazioni importanti.

Stellantis pertanto invierà gli adesivi corretti ai proprietari dei veicoli interessati a partire dall’8 maggio, con installazione gratuita. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) si è mossa in quanto informazioni errate sulle dimensioni dello pneumatico possono portare all’installazione di una ruota con misure errate cosa che potrebbe causare problemi di sicurezza e anche il verificarsi di un incidente.

Fortunatamente, la soluzione a questo problema è facilmente implementabile e dunque non dovrebbe creare particolari problemi al gruppo automobilistico guidato a livello globale dal CEO Carlos Tavares. Nell’ambito di questo richiamo, Stellantis stamperà nuovi adesivi con le informazioni corrette su di essi. A partire dall’8 maggio, contatterà i clienti con i veicoli interessati e farà loro sapere che la nuova etichetta dovrà essere attaccata al loro veicolo. Vi aggiorneremo naturalmente se arriveranno altre notizie relative a questo secondo richiamo per Alfa Romeo Tonale e Dodge Hornet sempre a causa di un errore di etichettature per i pneumatici.