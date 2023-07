Nuova Alfetta, Tonale elettrica e GTV: tanti assi nella manica per Alfa Romeo entro il 2030

Il 30 agosto Alfa Romeo svelerà la concept car di una vettura sportiva che forse sarà prodotta a partire dal 2025 ma in limitatissima tiratura. Si tratterà di una hypercar dalle prestazioni incredibili che sarà ispirata alla 33 Stradale e forse si chiamerà 6C. Questo sarà solo l’inizio per la casa automobilistica del Biscione che ha ancora tanti assi da lanciare nei prossimi anni con l’obiettivo di aumentare e non di poco le sue quote di mercato a livello globale con l’obiettivo di diventare un brand premium globale. Al momento ci sono tutta una serie di veicoli che sono già stati approvati. Tra questi il primo ad arrivare sarà un SUV compatto ancora senza un nome che sarà il primo modello ad avere una versione completamente elettrica, la prima nuova auto della casa milanese a disporre del nuovo design con “coda tronca” come anticipato dal capo del design Mesonero-Romanos e la nuova entry level del marchio.

Tante novità entusiasmanti arricchiranno la gamma di Alfa Romeo

A seguire già confermate le nuove generazioni di Alfa Romeo Giulia e Stelvio nel 2025 e nel 2026. La berlina di segmento D che forse cambierà radicalmente il suo design sarà la prima auto solo elettrica del Biscione che poi dal 2027 in poi venderà solo auto elettriche al 100 per cento. Altro modello già approvato è un’ammiraglia di segmento E che vedremo nel 2027 che sarà sviluppata negli Stati Uniti e prodotta in Italia. Si tratterà di una vettura di quasi 5 m e non sarà un SUV. Per questioni legate all’aerodinamica delle auto elettriche in futuro infatti il Biscione avrà in gamma diverse berline e anche qualche auto sportiva.

Per il momento queste sono le uniche certezze relative al futuro di Alfa Romeo. A settembre poi dovrebbero essere approvati gli altri progetti fino al 2030. Tra questi ci potrebbe essere spazio per una nuova Alfetta che tornerebbe come vettura di segmento C al posto di Giulietta ma non avrebbe le sembianze di una semplice berlina sedan. Nel 2028 potrebbe essere la volta della nuova generazione di Tonale che tornerebbe nelle vesti di vettura solo elettrica al 100 per cento. Sempre entro il 2030 potrebbe arrivare anche un SUV di segmento E e forse anche la nuova Duetto.

Insomma nel giro di pochi anni la gamma di Alfa Romeo potrebbe essere stravolta con tutta una serie di veicoli di altissimo livello tutti dotati di versioni Quadrifoglio che dovrebbero riportare lo storico marchio milanese ai fasti d’un tempo sia come numeri di vendita che anche come qualità dell’offerta. L’obiettivo sarà quello di avere una gamma che possa permettere al marchio di poter competere ad armi pari o quasi con le principali rivali del segmento premium come Audi, Mercedes e BMW. Le auto saranno tutte elettriche ma garantiranno il massimo delle prestazioni, della sportività, del design, della tecnologia e del comfort. Con potenze fino a 1.000 cavalli e autonomie fino a 800 km, le future auto di Alfa Romeo non avranno nulla da invidiare alle dirette rivali essendo anche dotate di ricarica super veloce.