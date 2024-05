Nuova Alfa Romeo Giulia: è questa la versione più fedele alla realtà?

Nuova Alfa Romeo Giulia debutterà nel corso del 2026 e già adesso è una delle auto più attese in assoluto tra quelle che il gruppo Stellantis intende lanciare nei prossimi anni. Sul web negli ultimi mesi si sono moltiplicate le ipotesi relative al suo design e siamo sicuri che da qui alla data ufficiale di debutto questi render aumenteranno sempre di più.

La nuova Alfa Romeo Giulia che vedremo nel 2026 potrebbe assomigliare a quella che vi mostriamo in questo render

Nel frattempo Stellantis nelle scorse settimane ha mostrato in anteprima ai suoi rivenditori la nuova Alfa Romeo Giulia che ha suscitato per il suo design pareri discordanti. In molti però ritengono che molti dei render fin qui usciti fuori sul web non siano particolarmente realistici. Quello che vi facciamo vedere oggi, pubblicato dal sito Auto-moto e realizzato dal creatore digitale Julien Jodry secondo alcuni è una delle versioni della nuova Giulia più vicine a quella che potrebbe essere la versione definitiva del modello. Questo almeno secondo alcuni commenti trapelati sul web nelle scorse ore.

Chi ha visto l’auto la descrive a coda tronca quasi fosse una due volumi e mezzo ed è stato fatto anche un paragone con Tesla Model 3. Sulla base di queste voci è stato fatto questo render che anticipa per sommi capi come la famosa auto della casa automobilistica del Biscione potrebbe cambiare.

Al di là del design ricordiamo che la nuova Alfa Romeo Giulia sarà prodotta in Italia a Cassino. La piattaforma scelta per questa auto sarà la STLA Large. La vettura avrà anche una versione Quadrifoglio con oltre mille cavalli di potenza. In teoria questa auto dovrebbe essere solo elettrica ma con il rallentamento della transizione verso l’elettrico non possiamo escludere che alla fine qualche variante termica possa esserci. Vedremo se nei prossimi giorni arriveranno nuovi indizi a proposito di questo futuro modello del Biscione.