Nuova Alfa Romeo Giulia: ci sarà anche la versione crossover?

Nuova Alfa Romeo Giulia è stata confermata ufficialmente lo scorso anno da Alfa Romeo con il gruppo Stellantis che ha approvato il suo progetto in arrivo entro la fine del 2026 come specificato dal numero uno dello storico marchio milanese l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato. La vettura dovrebbe essere solo elettrica se non ci saranno cambiamenti. La piattaforma scelta per questa auto è la STLA Large che ha debuttato di recente con la nuova Dodge Charger Daytona e che vedremo anche nella nuova Alfa Romeo Stelvio che sarà la prima auto di Stellantis in Europa ad essere dotata di questa piattaforma nel 2025.

Sul web c’è chi immagina la nuova Alfa Romeo Giulia anche in stile crossover

Nelle scorse settimane Stellantis ha organizzato un incontro con la sua rete di rivenditori a Torino dove ha mostrato alcune delle sue future novità. Tra queste anche la nuova Alfa Romeo Giulia. Chi ha visto l’auto ha detto che si tratterà di una berlina coupè a coda tronca che per certi versi ricorda al posteriore Tesla Model 3 e che dunque sembra passare da 3 volumi a due e mezzo. Nonostante ciò sul web c’è ancora chi ipotizza come potrebbe essere una versione crossover del modello che probabilmente non vedremo mai. Si tratta del creatore digitale e designer Larson Design (aka lars_o_saeltzer ) che su Instagram ha diffuso nelle scorse ore questo nuovo render relativo alla futura generazione della berlina di segmento D della casa automobilistica del Biscione.

Nuova Alfa Romeo Giulia che sarà prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Cassino insieme alla nuova Alfa Romeo Stelvio avrà un ruolo molto importante nella futura gamma della casa automobilistica milanese che vuole affermarsi come brand premium globale di Stellantis e per raggiungere questo obiettivo arricchirà e non di poco la sua gamma lanciando un nuovo modello ogni anno da qui fino al 2030. Vedremo dunque quali altre novità trapeleranno a proposito della seconda generazione della mitica vettura del Biscione.