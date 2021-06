Coppa della Perugina 2021: programma del prestigioso evento ASI

Si avvicina l’appuntamento con la Coppa della Perugina 2021, che andrà in scena dal 18 al 21 giugno. I collezionisti sono pronti a lucidare i loro gioielli a quattro ruote, per presentarsi in forma smagliante ai nastri di partenza di questa manifestazione, nel cuore dell’Umbria, cuore verde d’Italia. L’evento fa parte della nuova serie “ASI Circuito Tricolore”, di cui scriverà il secondo atto, dopo il 30° Giro di Sicilia, andato in archivio negli scorsi giorni.

La Coppa della Perugina si prepara a scrivere una nuova ed esaltante miscela, fatta di città d’arte e antichi borghi, cultura ed enogastronomia d’eccellenza, in un quadro di cortesia e grande accoglienza. Questo evento rievoca una corsa automobilistica degli anni venti, che raggiunse una caratura internazionale. Ad inventarla, traducendola in un sogno ad occhi aperti, fu Giovanni Buitoni, all’epoca sul ponte di comando dell’azienda dolciaria “La Perugina”, oggi nota a tutte le latitudini. Grazie alla kermesse celebrativa, il fascino di quella storia emerge con splendide note di passione.

Ammessa la partecipazione di non oltre 100 auto storiche prodotte sino al 1965, 20 delle quali con carrozzeria scoperta, prodotte fino al 1930. In virtù di questa ripartizione del parterre, sono previste due classifiche finali: una per le vetture degli anni venti, l’altra per le vetture nate dagli anni trenta in poi.

Coppa della Perugina: emozioni romantiche

Coppa della Perugina: passione genuina per l’automobilismo

La Coppa della Perugina, che ogni volta, ai nastri di partenza, raccoglie modelli di grande fascino, punta a confermare il suo splendore, anche in questa difficile fase congiunturale, fortemente inficiata dal Covid 19. In Umbria si ritroveranno presto tante arzille vecchiette a quattro ruote. Le tre giornate dell’evento regaleranno una felice alternanza fra momenti di abilità, cultura e divertimento. Il tutto condito da una sana passione, ingrediente imprescindibile in manifestazioni del genere.

Fil rouge, il piacere di guidare e di socializzare con gli altri, in una tela di grande relax, per non perdere neppure una sfumatura delle percezioni sensoriali. La Coppa della Perugina è una stella polare nel quadro delle gare di regolarità titolate ASI. Il via alle danze nella giornata di venerdì 18 giugno, quando i protagonisti dell’evento si ritroveranno per le verifiche tecniche nello spiazzo antistante la concessionaria Ferrari-Maserati CDP Spa. Nel pomeriggio, alle 15:30, la partenza per l’autodromo di Magione, che darà il via ufficiale alla kermesse, con delle prove di abilità in pista. Poi il rientro a Perugia, da cui il giorno dopo gli equipaggi muoveranno alla volta di Foligno e di altre splendide località.

Stesso tenore per la tappa conclusiva, che continuerà a miscelare il solito mix di fascinosi ingredienti, la cui presenza rende la Coppa della Perugina una manifestazione di grande presa emotiva, capace di entrare nel cuore dalla porta principale. Questo succede quando gli eventi sono belli e sono organizzati con competenza e cuore.

Coppa della Perugina 2021: programma dell’evento

Coppa della Perugina: emozioni sul ponte di comando

Venerdì 18 giugno 2021

Ore 11:00 Verifiche tecniche presso CDP Spa (Ferrari–Maserati) Ellera Umbra.

Ore 15:30 Partenza per Autodromo di Magione.

Ore 16:00 Prove di abilità in autodromo.

Ore 17:30 Rientro a Perugia al Burton Park

Prove di abilità e sosta.

Ore 20:00 Cena e pernottamento al Brufani Palace Hotel a Perugia

Sabato 19 giugno 2021

Ore 9:00 Partenza per tour dell’Umbria.

Ore 11:00 Visita del centro storico di Foligno.

Ore 13:00 Pranzo in Taverna

Ore 15:00 Prova di abilità.

Ore 15:30 Tour dell’Umbria

Ore 17:00 Barton Park – Prova di abilità Ore 17:30 Passerella delle auto in Corso Vannucci.

Ore 19:30 Arrivo in hotel.

Ore 21:00 Cena di gala alla Posta dei Donini con dimostrazione dei Maestri della Scuola del Cioccolato Perugina.

Domenica 20 giugno 2021

Ore 9:30 Ritrovo presso Nestlè – Prova di abilità:

Rievocazione storica Coppa della Perugina.

Ore 11:00 Tour dell’Umbria

Ore 12:00 Premiazioni al Villa Buitoni, Perugia

Ore 13:00 Pranzo a Villa Buitoni.

