Concorso d’Eleganza e Sportività “Città di Trieste” per auto storiche: vince una Lancia Lambda

Lo scorso fine settimana si è svolto il Concorso d’Eleganza e Sportività “Città di Trieste”, che ha impreziosito la splendida Piazza Unità d’Italia con auto storiche davvero straordinarie. L’evento, giunto alla quinta edizione, è stato baciato dall’entusiasmo del pubblico. Possiamo dire, senza timore di smentite, che gli sforzi dell’Automobile Club d’Italia e di ACI Storico, con il supporto di Automobile Club Trieste e AAVS Associazione Amatori Veicoli Storici, sono andati a buon fine.

Nella magnifica cornice espositiva sono state messe in vetrina diverse opere d’arte a quattro ruote. Molto accurata la selezione delle auto storiche esposte. La scelta ha tenuto conto di parametri come l’innovazione meccanica, ingegneristica o di design. Fra i modelli presenti in Piazza Unità d’Italia, per la quinta edizione del Concorso d’Eleganza e Sportività “Città di Trieste”, possiamo citare le Lancia Lambda e Delta S4 Stradale, le Ferrari 250 GT Cabriolet ed F40, giusto per dare un’idea sulla qualità del parterre.

Dopo la sfilata di sabato 31 maggio, nella giornata di domenica 1 giugno si è svolta la premiazione delle vetture meglio apprezzate dalla giuria internazionale di esperti, il cui verdetto è emerso dopo un’attenta valutazione. Il premio più ambito, ossia il “Best of Show“, è andato alla già citata Lancia Lambda IV Serie del 1925, mentre la Lancia Delta S4 Stradale del 1985 ha vinto il Premio Città di Trieste. Tra i riconoscimenti speciali, la Bugatti Type 38 Cabriolet ha ricevuto il Premio Connubio Eleganza e Sportività.

Anche quest’anno la risposta all’appello degli organizzatori da parte dei collezionisti e degli appassionati è stata di straordinaria qualità. Notevole anche sul piano numerico la partecipazione. Le auto storiche protagoniste dell’evento sono state suddivise in cinque classi cronologiche, ciascuna delle quali con uno specifico riconoscimento.

A questi awards si è affiancato il prestigioso e già menzionato “Best of Show”, che ha fatto la gioia del proprietario dell’esemplare capace, a giudizio della commissione, di distinguersi per stile, autenticità e coerenza con lo spirito dell’evento, il cui tema centrale è stato nel 2025 quello dell’innovazione. La capacità di precorrere i tempi, con contenuti estetici e tecnologici innovativi, ha assunto il ruolo di filo conduttore nell’azione della giuria.

Quest’ultima ha valutato i gioielli presenti al Concorso d’Eleganza e Sportività “Città di Trieste” 2025 ponendo un occhio di particolare riguardo alla capacità di rappresentare, nel proprio contesto storico, un progresso tecnico, stilistico o funzionale.

L’evento ha avuto un suo “antipasto” nella giornata di venerdì 30 maggio, con l’accredito degli equipaggi e lo schieramento delle vetture nell’area espositiva di Piazza Unità d’Italia. Il weekend dedicato alla passione per le auto storiche è entrato nel vivo sabato 31 maggio, con la tradizionale sfilata per le vie del centro del capoluogo friulano. Nella circostanza è stata data al pubblico la possibilità di esprimere una preferenza per il premio “People’s Choice”.

Come riferisce il sito di ACI Storico, nel corso della stessa giornata, la giuria ha effettuato la valutazione dei modelli in gara, in un dialogo diretto con i proprietari, fino alla cerimonia di premiazione, andata in scena nel contesto di una cena di gala. Domenica 1° giugno l’evento si è avviato al suo epilogo, con la passerella finale dei veicoli premiati. Ancora una bella emozione per il pubblico e per i partecipanti, che si sono goduti ogni istante di questa splendida manifestazione.

