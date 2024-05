Alfa Romeo Junior: eccola in versione SUV coupé

Alfa Romeo Junior è l’ultima novità per la casa automobilistica del Biscione. presentata lo scorso 10 aprile ed inizialmente chiamata Alfa Romeo Milano, la nuova entry level della casa automobilistica del Biscione ha fatto molto discutere di se. A proposito di questo modello oggi vi segnaliamo che in Francia hanno provato ad ipotizzare come sarebbe una versione SUV Coupé del nuovo modello di Alfa Romeo.

Alfa Romeo Junior SUV coupé: un Francia ipotizzano una nuova versione del modello

Si tratta dell’ipotesi del creatore digitalr Julien Jodry che ha realizzato un render pubblicato dal sito francese Auto-Moto che mostra quello che potrebbe essere l’aspetto di Alfa Romeo Junior in versione SUV coupé. Diciamo subito che una versione di questo tipo non è previsto e difficilmente la vedremo mai anche se probabilmente a molti tra i fan del Biscione potrebbe anche risultare gradevole.

Anche se potrebbe sembrare simile alla versione originale, le linee del Alfa Romeo Junior SUV coupé appaiono molto fluide e le proporzioni creano un contrasto affascinante. Questo modello potrebbe mettere in risalto tutti quegli elementi sportivi che, in un SUV, tendono a perdersi, ma allo stesso tempo potrebbe sottolineare l’eleganza e lo stile raffinato tipico di Alfa Romeo.

Ricordiamo che Alfa Romeo Junior è considerato un modello molto importante per il futuro dello storico marchio milanese. Dal suo successo come del resto da quello delle future Stelvio e Giulia che debutteranno nel 2025 e nel 2026 dipenderà il futuro della casa automobilistica del Biscione.

Il CEO di Alfa Romeo Imparato ha detto che prevede di vendere tra le 50 mila e le 70 mila unità a livello globale del nuovo modello i cui prezzi partono da 29.900 euro per la versione ibrida. Lo stabilimento Stellantis di Tychy in cui Alfa Romeo Junior viene prodotto comunque all’occorrenza potrebbe produrre fino a 100 mila unità all’anno del veicolo se la domanda del mercato sarà più alta del previsto.