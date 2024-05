Alfa Romeo: debutta il nuovo store online con una nuova collezione

E’ finalmente disponibile il nuovo merchandising ufficiale Alfa Romeo, una collezione dal design contemporaneo e innovativo per la comunità di appassionati che condivide a livello viscerale i valori e la missione del marchio. È ora anche online il nuovo negozio online della casa milanese, pensato per una navigazione coinvolgente e intuitiva e un’esperienza di acquisto premium, proprio come negli esclusivi showroom del Biscione nel mondo.

Alfa Romeo ha presentato il nuovo store e una nuova collezione per i fan del Biscione

Divisa in tre Collezioni – “Performance”, “Urban Red Line” e “Sport Red Passion” – la nuova offerta di Merchandising Alfa Romeo comprende nuovi capi di abbigliamento dallo stile contemporaneo e accessori utili e dalla personalità distintiva. Ogni prodotto riflette quindi una gloriosa eredità proiettata verso un futuro sostenibile e coraggioso, oltre a soddisfare le esigenze di chi vuole distinguersi nel proprio look quotidiano o cerca soluzioni tecniche che migliorino le prestazioni. Il tutto arricchito da uno stile unico, grafica iconica e texture accattivanti.

La nuova collezione rappresenta anche un asset strategico per trasmettere i valori dell’Alfa Romeo, fidelizzando gli appassionati di lunga data e attirando una nuova generazione di fan Alfisti alla ricerca di un legame simbiotico in grado di far emergere “emozioni autentiche” in un’auto. Per la quotidianità di questi brand ambasciatori, lo storico marchio milanese ha quindi completamente ridisegnato il proprio negozio virtuale per favorire la scoperta e valorizzare l’immagine di un marchio dalla forte connotazione italiana; in oltre un secolo di storia ha sempre saputo mantenersi al passo con i tempi senza trascurare le proprie radici. Nello specifico, l’esperienza di navigazione tra le varie categorie è altamente intuitiva, per favorire un’esplorazione diretta e approfondita. Ogni immagine di prodotto è accompagnata da testi e specifiche tecniche, fornendo immediatamente agli utenti tutte le informazioni di cui hanno bisogno.

Simbolo di performance assoluta dal 1923, il leggendario logo Quadrifoglio compare sui capi e sugli accessori che fanno parte della collezione “Performance”, per rendere omaggio a un secolo di eccellenza. Linee minimaliste, dettagli ed emozioni tattili danno vita ad una collezione raffinata, in cui calde e luminose tonalità di colore fanno da sfondo evocativo per risaltare la tradizione e la gloria della sportività italiana. L’intero sito rivela il fascino unico di uno spirito iconico che unisce stile e comfort, funzionalità ed eleganza, tutti insiti nel DNA del brand. Tra i prodotti di punta della collezione “Performance” c’è la felpa Performance, un capo sportivo e comodo, perfetto per l’allenamento o il tempo libero, realizzato in neoprene e disponibile nel colore beige, con zip lunga, tirazip in metallo e inserti gommati Alfa Romeo e Quadrifoglio. loghi.

La Urban Red Passion è una collezione dall’attitudine sportiva che può essere comodamente indossata nei salotti urbani. Lo stile incontra la tecnologia in capi e accessori dal look minimal e magnetico, ispirati a un’estetica urbana innovativa e sostenibile. La collezione si distingue per l’ampio utilizzo di materiali leggeri e performanti, dominati dal nero e ravvivati ​​da dettagli rossi, firma luminosa dell’Alfa Romeo. Linee essenziali e volumi puri dove ogni dettaglio ricerca l’armonia tra prestazioni ed eleganza emotiva, portando qualcosa delle emozioni del motorsport nella vita di tutti i giorni.

Il colore rosso simboleggia la Sport Red Passion, si tratta del resto del colore che meglio ricorda la passione viscerale di Alfa Romeo: energia vibrante che scolpisce la materia e anima le prestazioni. Emerge in dettagli sorprendenti, inaspettati, negli inserti materici, nelle cuciture e nelle stampe tridimensionali sui capi di abbigliamento e sugli accessori. Ispirata alle curve e alle linee sinuose che si trovano nella natura, nell’architettura dinamica e nella torsione atletica del corpo umano, questa collezione esalta nuovi canoni stilistici. Un design ergonomico e atletico che cattura l’essenza del dinamismo nell’equilibrio tra comfort e tensione. Dà l’impressione che il materiale sia sempre pronto a partire. Tra i capi della collezione c’è la giacca Alfa Romeo Sport, un prodotto tecnico, versatile e di alta qualità, adatto ad ogni occasione.