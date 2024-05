Dodge Europe presenta la seconda stagione della sua web serie In//Out

La serie web In//Out di Dodge Europe torna per una seconda stagione che promette di potenziare le emozioni, ispirando gli spettatori a vivere il momento e godersi esperienze fuori dall’ordinario. È ora disponibile qui il primo episodio della nuova stagione, che amplia il progetto editoriale del Brand, che mira ad amplificarne i valori iconici e le sfide coraggiose.

La Brand Ambassador Ida Zetterström continua a guidare il progetto di Dodge

La stagione 2 di In//Out è ancora una volta condotta da Ida Zetterström, NHRA Top Fuel Racer e Campionessa Europea Top Fuel 2023, che i follower hanno già incontrato come ambasciatrice del marchio Dodge, grazie al successo della prima stagione dello scorso anno . Il nuovo episodio si svolge nei Paesi Bassi, sul circuito di Assen TT, noto anche come “Cattedrale della velocità”. Ida accompagna il pubblico attraverso un viaggio esclusivo durante l’intero weekend di gare del Campionato WorldSBK, portando i fan del marchio americano di Stellantis nel mezzo dell’azione e dietro le quinte del round olandese della competizione.

Il culmine della puntata ruota attorno all’apparizione speciale di Andrea Iannone, pilota del Team Go Eleven, squadra motociclistica italiana indipendente. In puro stile Dodge, Ida sfida il team e il pilota in una gara di resistenza senza precedenti sul leggendario circuito olandese, un’acrobazia eseguita per la prima volta in un weekend di gare del WorldSBK.

La gara di resistenza tra la Ducati Panigale V4 R di Andrea Iannone e la Dodge Challenger SRT Hellcat personalizzata di Ida Zetterström si è svolta sull’iconica linea di partenza del circuito TT di Assen. Questa competizione giocosa è stata creata per mostrare le affinità tra il mondo della Superbike e quello delle gare di resistenza.

“L’atteggiamento chiassoso, irriverente e impenitente di Dodge è ciò che fa innamorare del marchio i fanatici della performance. Utilizzando la web serie IN//OUT come piattaforma di comunicazione, stiamo cercando di potenziare ulteriormente questo approccio, creando contenuti europei originali: la sfida tra Andrea Iannone del Team Go Eleven e Ida rappresenta un passo avanti nel rafforzare la nostra presenza come Auto Ufficiale di il Campionato WorldSBK”, afferma Luca Vernoli, responsabile della comunicazione marketing Dodge & Ram Trucks per l’Europa allargata.

Durante la stagione WorldSBK 2024, il Marchio metterà a disposizione della competizione due Dodge Challenger SRT Hellcat come Safety Car Ufficiali e due Dodge Durango SRT come Race Direction e FIM Safety Officer. Oltre alle Auto Ufficiali, Dodge carica le emozioni con diverse esperienze durante i fine settimana di gara, come emozionanti hot lap per i fan a bordo delle Safety Car Ufficiali. Questa e altre scene ricche di azione possono essere viste nella nuova stagione di IN//OUT. La seconda puntata della web serie avrà luogo sul Circuito di Misano, durante il primo round italiano del WorldSBK. Resta sintonizzato e segui i canali dei social media di Dodge Europe per ulteriori informazioni e aggiornamenti.