Leasys UK collabora con Allstar alla nuova soluzione Allstar Chargepass

Leasys UK, fornitore leader nel leasing operativo multimarca, ha stretto una partnership con Allstar, fornitore di soluzioni di pagamento per carburante, veicoli elettrici e aziendali, per offrire ai clienti una nuova soluzione di pagamento completa. Attraverso la partnership, Allstar fornisce ai clienti Leasys Allstar Chargepass, l’unica soluzione di pagamento flessibile del Regno Unito che consente alle aziende di scegliere funzionalità in base alle esigenze delle loro flotte per la ricarica e il rifornimento di veicoli elettrici.

Leasys UK e Allstar insieme per offrire ai clienti l’accesso alla più grande rete combinata di ricarica elettrica e di carburante in UK

La Allstar Chargepass consente l’accesso alla più grande rete combinata di ricarica elettrica e carburante nel Regno Unito, inclusa la rete di ricarica elettrica più veloce, offrendo ai conducenti la possibilità di ricaricare tramite oltre 51.000 caricabatterie. Inoltre, il tempo trascorso fuori strada per la ricarica è ridotto poiché oltre la metà dei punti di ricarica sono rapidi o ultrarapidi. Chargepass consente ai clienti e agli operatori di flotte di ricevere una fattura consolidata conforme a HMRC per tutte le transazioni idonee di carburante e ricarica elettrica.

I clienti Leasys hanno inoltre la possibilità di aggiungere Allstar Homecharge insieme alla propria carta Allstar Chargepass, consentendo alle aziende di ricaricare i propri veicoli a casa. Allstar Homecharge paga automaticamente e accuratamente i costi di ricarica domestica degli autisti direttamente al loro fornitore di energia, contribuendo a ridurre i tempi di inattività durante la ricarica ed evitare complicate richieste di rimborso spese.

Con molteplici esigenze di rifornimento, le flotte hanno bisogno che i dati vengano acquisiti in un unico posto e Allstar ha la risposta attraverso la sua soluzione Allstar Online, fornendo report online che mostrano informazioni uniche e preziose sulla spesa aziendale e sui modelli di comportamento dei conducenti.

Commentando la partnership, Matthew Boswell, amministratore delegato di Leasys UK, ha dichiarato: “ Questa nuova partnership strategica con Allstar migliora la nostra offerta già leader di mercato, fornendo ai nostri clienti l’accesso a una delle reti combinate più grandi del Regno Unito, il tutto tramite un’unica soluzione, Allstar Chargepass . Cerchiamo sempre di migliorare la nostra offerta ai clienti, fornendo soluzioni semplici che faranno una grande differenza per le aziende e le flotte. Quest’ultima soluzione offrirà ai conducenti maggiore flessibilità e controllo, rendendo allo stesso tempo più accessibili i noleggi di veicoli elettrici”.

Paul Holland, amministratore delegato della flotta britannica di Corpay, incluso il marchio britannico Allstar, ha aggiunto: “ Siamo lieti di annunciare la nostra partnership con Leasys UK. Allstar Chargepass fornisce ai clienti Leasys una soluzione di pagamento combinata per tutte le loro esigenze di ricarica di carburante e veicoli elettrici. Con report completi, controlli e altro ancora, la nostra soluzione fa tutto e semplicemente non c’è concorrenza. Mentre la nostra gamma di prodotti e le reti di carburante ed EV continuano ad espandersi, la nostra visione e i nostri obiettivi si allineano con quelli di Leasys, rendendo Allstar Chargepass il prodotto preferito. “