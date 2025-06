Non finiscono gli acquisti di BYD in casa Stellantis, il settore è quello dei LCV

BYD, leader globale nella mobilità elettrica, continua a rafforzare la propria struttura europea con nomine strategiche ad alto impatto. L’ultima, in ordine cronologico, Gianluca Zampese, nominato European LCV Manager e LCV Country Manager per l’Italia. L’obiettivo resta quello, chiaro, di accelerare la penetrazione del brand nel settore dei veicoli commerciali leggeri (LCV), con particolare attenzione al mercato italiano, considerato uno snodo chiave per la strategia continentale del gruppo.

Zampese vanta un curriculum di spessore. Con oltre 20 anni di esperienza nell’ambito dei veicoli commerciali, ha dimostrato solide capacità di gestione e leadership, operando con successo in ambienti complessi e internazionali. La sua carriera è cominciata nel comparto vendite in Italia, per poi evolversi rapidamente in ruoli dirigenziali di alto profilo.

Tra i più rilevanti, spiccano le posizioni di Direttore Commerciale per Fiat Professional nell’area EMEA (europea e mediterranea) e Brand Leader per RAM, sempre nella stessa regione. Dopo la costituzione del gruppo Stellantis, Zampese è stato richiamato in Italia per coordinare l’integrazione dei marchi nel segmento dei veicoli commerciali, contribuendo in modo decisivo alla loro sinergia e al posizionamento sul mercato.

Sotto la supervisione di Alessandro Grosso, attuale Country Manager di BYD Italy, il neo-manager ha il compito di definire e implementare una strategia solida per il segmento LCV, con un chiaro focus sulla transizione elettrica. La sua missione sarà dunque duplice: consolidare la presenza del marchio in Europa e guidare la crescita sul mercato italiano, promuovendo soluzioni di mobilità sostenibili e innovative nel comparto dei veicoli da lavoro.

Questa scelta, arrivata insieme a diverse altre che consolidano il brand nel continente europeo, evidenzia come BYD stia investendo non solo in tecnologia e prodotto, ma anche in talenti con una comprovata esperienza nel settore, “rubando” (si esagera, ovvio, parliamo di professionisti e non di scorribande di criminali) dal gruppo Stellantis.