Leapmotor presenta la sua gamma elettrificata al Mogy Fest dal 6 all’8 giugno

Il Mogy Fest, giunto alla sua sesta edizione, torna alla Fiera di Las Rozas (Madrid) dal 6 all’8 giugno come un vero e proprio Festival della sostenibilità che comprende un’ampia gamma di veicoli elettrici, oltre a conferenze, concerti e attività per adulti e bambini. Leapmotor parteciperà a questo evento, insieme alla sua concessionaria Mosancar, presentando una gamma completamente elettrica. I veicoli saranno esposti e potranno essere testati tramite test drive per sperimentare in prima persona il comfort e le prestazioni dei modelli T03 e C10.

Tra i nuovi modelli presentati dal marchio a Las Rozas c’è il Leapmotor C10, che offre fino a 974 km di autonomia nella sua versione REEV e ha appena lanciato con successo la sua commercializzazione in Spagna. Con un esterno solido e robusto, incarna una visione innovativa e diversa del SUV premium, esaltata dal suo packaging e dalla sua eleganza. All’interno, finiture e materiali, curati nei minimi dettagli, racchiudono un’abitabilità di riferimento e offrono il miglior ambiente per alcune delle tecnologie più avanzate sul mercato in termini di comfort, sicurezza e funzioni di assistenza alla guida.

Progettata per portare questo SUV il più lontano possibile senza bisogno di ricarica, la nuova tecnologia REEV del Leapmotor C10 combina le prestazioni di una trasmissione 100% elettrica, dotata di una batteria da 28,4 kWh, che garantisce 145 km di autonomia “a zero emissioni”, con un piccolo motore a benzina da 1,5 litri per offrire fino a 974 km di autonomia estesa. Con la city car T03, il marchio compete per la mobilità urbana con un veicolo attraente e spazioso con 265 km di autonomia, che si estendono a 395 km nel ciclo urbano.

Inserita nel segmento A per dimensioni e prezzo, questa accattivante vettura vanta un’architettura interna sorprendente che offre un’ottimizzazione dello spazio degna del segmento B. Dotata di tecnologia elettrificata all’avanguardia, questa vettura ha ottenuto il primo posto nei severi test “Initial Quality Study” di JD Power.

Con una batteria da 37,3 kWh che eroga 95 CV (70 kW), il Leapmotor T03 è dotato di un sistema di ricarica rapida che gli permette di raggiungere l’80% della capacità in soli 30 minuti. Funzioni di assistenza alla guida come la frenata automatica di emergenza, l’avviso di abbandono della corsia e il cruise control adattivo sono un’aggiunta gradita.