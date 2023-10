Stellantis: lo stabilimento di Kaiserslautern luogo chiave per la produzione di oltre 30 auto

Con la produzione di componenti per oltre 30 modelli di veicoli del mondo Stellantis, lo stabilimento di Kaiserslautern è diventato un luogo chiave nella rete di produzione internazionale. I dipendenti di Kaiserslautern producono attualmente componenti per numerosi veicoli di sei diversi marchi automobilistici, tra cui i modelli Opel Corsa, Mokka, Crossland, Combo Life nonché Astra e Astra Sports Tourer. Anche nelle vetture Peugeot (208, 2008, 308, nuova 3008 e nuova 5008, 408, 508, Rifter) e Citroën (C3, C4, C5 Aircross, Berlingo) così come nella DS 7 Crossback, nella Fiat 500 e nell’auto europea Anno 2023, la Jeep Avenger, sono installate parti del Palatinato, in quest’ultimo caso parti di rinforzo nella zona delle porte.

Lo stabilimento di Kaiserslautern attualmente fornisce sei marchi Stellantis e oltre 30 auto

Anche al di là del classico business dei componenti, la sede automobilistica nel Palatinato occidentale è strategicamente ben posizionata per la mobilità del futuro. La joint venture Automotive Cells Company (ACC), nella quale Mercedes-Benz e TotalEnergies partecipano insieme a Stellantis/Opel, costruirà sullo stesso sito una gigafactory in cui verranno prodotte celle per batterie per veicoli elettrici a partire dal 2025. La pianificazione di questo progetto da un miliardo di dollari continua a progredire.

“Kaiserslautern è nella posizione ideale per l’era dell’elettromobilità. Guardiamo al futuro con fiducia”, ha affermato il direttore della fabbrica Rafal Trojca. Soprattutto perché in futuro sulla nuova piattaforma STLA Medium verranno prodotti anche nel Palatinato occidentale componenti per automobili di diversi marchi Stellantis. La piattaforma del veicolo, progettata per auto puramente elettriche, crossover e modelli SUV dei segmenti C e D, dispone di caratteristiche prestazionali all’avanguardia come un’autonomia di 700 chilometri, che non ha eguali in questa classe.

Stellantis ha formulato obiettivi ambiziosi nel suo piano strategico “ Dare Forward 2030 ”. Le emissioni di CO2 dovranno essere dimezzate entro il 2030 rispetto al 2021 e l’obiettivo di zero emissioni nette di CO2 dovrà essere raggiunto entro il 2038. Le restanti emissioni (nell’ordine di una cifra percentuale) devono essere compensate. In questo contesto, l’obiettivo è raggiungere, tra le altre cose, una quota di vendita del 100% di autovetture elettriche a batteria in Europa e del 50% per autovetture e veicoli commerciali negli Stati Uniti entro il 2030.