Stellantis e Mercedes: ACC in trattative per aprire nuove fabbriche in Nord America

ACC la Joint Venture di Stellantis, Mercedes e Total sarebbe nelle prime fasi di una trattativa con funzionari in Canada e negli Stati Uniti per la creazione di un impianto di produzione di batterie in Nord America. ACC è una joint venture tra Stellantis, Total Energies e Mercedes-Benz Group. I suoi rappresentanti hanno incontrato funzionari del governo del Quebec in Canada, dell’ufficio del sindaco della città di Mirabel in Quebec e rappresentanti del governo federale della provincia nel maggio di quest’anno, secondo il registro delle lobby del governo provinciale e federale.

ACC conferma colloqui esplorativi con funzionari americani e canadesi per possibili future fabbriche di batterie in Nord America

Questi incontri avrebbero come scopo quello di sondare la possibilità di ricevere finanziamenti, incentivi o sovvenzioni per la realizzazione della nuova fabbrica di batterie. Un portavoce di ACC interpellato sulla questione ha confermato che la sua azienda sta conducendo degli studi esplorativi ma che per il momento questi non prevedono alcun impegno, dato che la società formata da Total, Stellantis e Mercedes è attualmente impegnata nella realizzazione di altri progetti tra cui la futura gigafactory di Termoli in Italia.

ACC ha dunque detto che sta valutando eventuali investimenti in Nord America, ma non ha fornito dettagli sui colloqui che ha tenuto negli Stati Uniti. Il registro delle lobby del governo federale e provinciale ha mostrato che i colloqui sono terminati. Secondo una persona che conosce il pensiero di ACC, le discussioni sono ancora in corso, “ma potrebbero essere complicate alla luce di quanto accaduto tra Stellantis e LG e il governo canadese”.

Ricordiamo infatti che la già annunciata gigafactory di Windsor in Canada che Stellantis realizzerà insieme a LG è stata al centro di una controversia con il govenro canadese legata ai sussidi che dopo lunghe trattative è stata risolta. Questa però ha causato dei rallentamenti e anche la sospensione dei lavori già iniziati.

Ricordiamo inoltre che ACC che è stata fondata da Total e Stellantis nel 2020 e in cui poco dopo è entrata anche Mercedes, ha annunciato impianti di batterie per veicoli elettrici in Germania, Francia e Italia con un investimento di 7 miliardi di euro. Vedremo dunque se la società in futuro realizzerà altre gigafactory in Nord America oltre a quelle che sorgeranno in Europa. Ricordiamo inoltre che Stellantis oltre a quella con LG in Canada ha già annunciato una seconda gigafactory negli Stati Uniti questa volta insieme a Samsung.