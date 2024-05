Fiat: gamma troppo ridotta e prezzi troppo elevati secondo Mike Rutherford

Fiat sta vivendo un periodo particolare della sua storia. La principale casa automobilistica italiana ha lanciato lo scorso anno due nuovi modelli e cioè Fiat 600 e Topolino. Quest’anno si prepara al lancio della nuova Panda che avverrà molto probabilmente il prossimo 11 luglio 2024. Tuttavia non sono tutte rose e fiori per la casa torinese che deve fare i conti con un forte calo delle vendite per la 500e prodotta a Mirafiori cosa che ha causato lo stop alla produzione per molti mesi nella fabbrica con conseguente cassa integrazione.

Una gamma troppo ridotta e prezzi troppo elevati sarebbero alla base dei problemi attuali di Fiat per il giornalista Mike Rutherford

Anche la nuova Fiat 600e non sembra aver iniziato con il piede giusto la sua avventura sul mercato, come dimostrano i dati di vendita del primo trimestre del 2024. Sono in molti a pensare che il fatto che ancora adesso il governo italiano non abbia dato il via agli incentivi per le auto elettriche ed elettrificate sia uno dei motivi della non brillante situazione attuale della casa automobilistica. Tuttavia c’è chi pensa che il problema del brand di Stellantis non risiede solo in ciò.

Ci riferiamo al capo editorialista del magazine automobilistico inglese Auto Express Mike Rutherford uno dei giornalisti automobilistici più importanti di quel paese. Egli pensa che il problema di Fiat è che abbia una gamma troppo ridotta e che i prezzi dei nuovi modelli siano troppo elevati in proporzione a quello che offrono.

Secondo Rutherford, Fiat dovrebbe ridurre la sua dipendenza dai finanziamenti governativi nel Regno Unito e piuttosto concentrarsi sulla soluzione dei suoi problemi interni, tra cui una gamma di modelli limitata e costosi. Ha evidenziato che la Fiat 500e, nonostante secondo lui non sia niente di che, ha un prezzo base di 30.000 sterline (circa 35.000 euro) e oltre.

Il giornalista dice di non stupirsi affatto che le vendite di Fiat siano in calo e che nel Regno Unito esse rappresentino meno dell’1 per cento. Se la casa italiana non riuscirà ad invertire la tendenza saranno guai. L’emblema di questa situazione è proprio la 500e che ormai appare obsoleta rispetto ad altre city car elettriche appena lanciate o in arrivo. Basti pensare alla Citroen e-C3 che costa molto meno e offre la stessa autonomia e migliori tecnologie. Occorre dunque correre ai ripari.