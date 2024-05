Fiat 500e: in Francia grazie agli incentivi vende più delle auto di Tesla

Stellantis chiede a gran voce che finalmente anche in Italia gli incentivi siano erogati. Questi infatti potrebbero far aumentare e non di poco le vendite relative alle sue auto elettriche ed elettrificate. In primis quelle della Fiat 500e che come sappiamo vive un momento difficile con un notevole calo della domanda che ha portato alla sospensione della sua produzione presso lo stabilimento di Mirafiori con cassa integrazione e solidarietà per i dipendenti della fabbrica.

Fiat 500e in Francia grazie agli incentivi vende bene e supera le auto di Tesla

Le cose però potrebbero cambiare presto. Un esempio di ciò arriva direttamente dalla Francia dove Fiat 500e grazie in particolare ai generosi incentivi ha registrato un elevato numero di immatricolazioni nel primo quadrimestre del 2024. La piccola city car elettrica di Fiat è riuscita a vendere più delle auto di Tesla che di solito dominano la classifica di vendite nel segmento delle auto elettriche.

Secondo quanto riportato da autoactu, la Fiat 500e, prodotta a Mirafiori, ha registrato 8.284 unità vendute nei primi quattro mesi del nuovo anno, piazzandosi al secondo posto assoluto dietro alla Peugeot e-208, che domina il mercato green francese con 13.262 immatricolazioni. La Tesla Model Y si posiziona al terzo posto, a circa 300 immatricolazioni di distanza dalla 500e, con 7.941 unità vendute.

In Francia nel primo quadrimestre del 2024 si registra inoltre una crescita notevole delle vendite di auto elettriche rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Dunque Fiat 500e ha approfittato anche di ciò. Ricordiamo che nelle scorse settimane il numero uno di Stellantis l’amministratore delegato Carlos Tavares ha confermato l’arrivo di un investimento da 100 milioni di euro per portare sul mercato nel più breve tempo possibile una nuova versione di questa city car elettrica con più autonomia e prezzi decisamente più bassi. Vedremo dunque in proposito quali novità ci saranno nei prossimi mesi.