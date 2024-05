Nuova Fiat Panda: ecco quanti cavalli avrà la versione base e quanto costerà

Nuova Fiat Panda sarà la prossima novità importante per il gruppo Stellantis. Il suo debutto avverrà a luglio ma già nelle settimane precedenti alla presentazione ufficiale dovrebbero apparire le prime immagini senza veli. La vettura che darà origine ad una nuova famiglia di auto da cui deriverà anche la nuova Fiat Multipla nascerà su piattaforma smart car di Stellantis e sarà prodotta a Kragujevac in Serbia.

Ecco che motore avrà la nuova Fiat Panda con la sua versione base

La nuova Fiat Panda arriverà sul mercato sia in versione elettrica al 100 per cento che con motore a combustione. A proposito di questo modello di Fiat oggi ci vogliamo concentrare sulla futura versione entry level. Si tratterà di una versione molto economica che secondo recenti indiscrezioni provenienti dalla Francia potrebbe costare circa 14 mila euro. Sarà proprio questa la versione che più di tutte ricorderà per stile e filosofia la prima generazione di Panda, quella che fu lanciata nei primi anni ’80 e che tanto successo ebbe per il fatto di essere un’auto essenziale, pratica e funzionale che badava soprattutto al sodo.

A proposito della versione base della nuova Fiat Panda si dice che possa utilizzare motore a benzina PureTech da 100 CV con cambio manuale a 6 marce. Ovviamente al momento sono solo voci ma a quanto pare la realtà non dovrebbe poi essere molto diversa da queste ipotesi. Questa versione di Panda dovrebbe essere quella che garantirà i maggiori guadagni a Fiat. Si prevede infatti che possa essere estremamente popolare.

Ricordiamo infatti che la nuova Fiat Panda sarà un crossover lungo circa 4 metri con interni minimalisti ed essenziali che però per via delle sue caratteristiche potrebbe finire per allargare ulteriormente la platea dei clienti interessati ad acquistare una vettura della principale casa automobilistica italiana. Ricordiamo inoltre che questa auto convivrà ancora a lungo con l’attuale Fiat Panda per la quale Stellantis lavora per prolungare la sua produzione presso lo stabilimento di Pomigliano fino al 2030.