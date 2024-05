Fiat 600e è un flop? Nel primo trimestre vendute appena 2.613 unità la maggior parte in Francia

Fiat 600e è l’ultima auto elettrica lanciata sul mercato dalla principale casa automobilistica italiana. A quanto pare questa auto non sembra essere partita con il piede giusto sul mercato. Secondo i dati comunicati da Stellantis infatti nel corso del primo trimestre del 2024 la vettura a zero emissioni di Fiat ha venduto appena 2.613 unità a livello globale, di cui la maggior parte in Francia. Il 63 per cento del totale delle unità vendute è stato commercializzato in terra transalpina.

Fiat 600e: poche unità vendute e quasi tutte in Francia per la vettura elettrica nel Q1

I numeri sicuramente non sono eccezionali, considerando che ad esempio la vettura più venduta nel Vecchio Continente nel primo trimestre del 2024 è attualmente la Dacia Sandero, con 70.567 immatricolazioni. Qualcuno dunque inizia a parlare di flop per questa auto. Purtroppo ancora una volta la mancata diffusione delle auto elettriche che tardano ad imporsi sul mercato sta creando non pochi problemi a Stellantis.

La cosa che fa riflettere di più di questo dato è il fatto che il 63 per cento delle vendite sia arrivato dalla Francia, un paese dove le auto Fiat sono sempre andate bene ma non si capisce però come mai nel resto d’Europa l’auto non sia riuscita ancora ad ingranare. Si spera che con l’arrivo a maggio degli ecoincentivi in Italia le cose possano cambiare quanto meno nel nostro paese che dovrebbe essere il mercato numero uno per le auto di Fiat sebbene questa auto sia prodotta in Polonia insieme a Jeep Avenger e Alfa Romeo Junior.

Ricordiamo infine che Fiat 600e è stata lanciata in Italia con un prezzo di 35.950 euro per l’allestimento RED, che salivano a 40.950 euro per LA PRIMA. Attualmente è disponibile in vendita a un prezzo promozionale di 28.200 euro nella versione RED, offrendo uno sconto di 7.750 euro, ma solo in caso di rottamazione e acquisto tramite finanziamento.