Nuova Lancia Gamma o Thema: ecco come sarà

La futura ammiraglia di Lancia si chiamerà nuova Lancia Gamma o Thema. Sono questi due i nomi in pole position. A lungo era sembrato certo quello di Gamma, ma negli ultimi giorni ha ripreso quota quello di Thema dopo le dichiarazioni del CEO di Lancia che ha rivelato che gli piacerebbe chiamare questa auto con il nome di Thema anche se secondo lui quello di nuova Lancia Gamma è più appropriato per le caratteristiche di design che avrà questa auto che non sarà una classica berlina ammiraglia ma una fastback con uno stile futuristico come è stato definito da alcuni clienti che hanno avuto la possibilità di vedere in anticipo il nuovo modello.

Nuova Lancia Gamma o Thema: la futura ammiraglia potrebbe essere proprio così

La nuova Lancia Gamma o Thema sarà prodotta su piattaforma STLA Medium presso lo stabilimento Stellantis di Melfi. L’auto dovrebbe essere solo elettrica se non ci saranno cambiamenti dell’ultima ora sempre possibili. La vettura sarà lunga 4,7 metri e a quanto pare avrà uno stile vicino a quello di auto quali Peugeot 408 e Citroen C5 X.

A proposito del design di questa vettura qui vi mostriamo un recente render pubblicato dal sito francese Auto-Moto che sulla base di quanto emerso fino ad ora immagina così il design di questo futuro modello di Lancia che avrà un ruolo molto importante nella sua futura gamma come nuova ammiraglia e veicolo che dovrebbe registrare il maggior numero di vendite al di fuori dei confini italiani.

Ricordiamo che la nuova Lancia Gamma o Thema si ispirerà nel design alla concept car Lancia Pu+Ra che è stata svelata la scorsa primavera dalla casa automobilistica piemontese e che rappresenta una sorta di manifesto estetico di quelle che saranno le future auto di Lancia a cominciare con la nuova Lancia Ypsilon svelata lo scorso 14 febbraio e proseguendo con la nuova Lancia Delta che invece sarà svelata nel corso del 2028.