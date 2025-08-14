Fiat: in autunno le prime immagini del prossimo SUV

Fiat è al lavoro per lanciare tre nuove vetture nel giro di 16 – 18 mesi. La prima ad arrivare sarà un SUV di segmento C, secondo modello della famiglia Panda, attualmente conosciuto con vari soprannomi tra cui Giga Panda e Pandissima. Si tratterà di un SUV lungo 4,4 metri che arriverà sul mercato in versione a 5 e 7 posti parente stretto con la Citroen C3 Aircross e con una gamma di motori che dovrebbe disporre di versioni elettriche e ibride e forse in alcuni mercati anche a benzina. Il suo debutto dovrebbe avvenire tra fine 2025 e inizi 2026.

Le prime immagini senza veli del prossimo SUV di Fiat potrebbero essere svelate in autunno

In ambienti vicini a Fiat gira voce che le prime immagini di questo futuro veicolo saranno mostrate nel corso del prossimo autunno. Non sappiamo se si tratterà delle consuete foto spia del prototipo con pochi camuffamenti oppure di immagini completamente senza veli ma di certo nel corso dei prossimi mesi avremo le idee decisamente più chiare su quello che sarà l’aspetto definitivo di questo modello destinato ad avere un ruolo di primo piano nella gamma della casa torinese per molti anni. Anche questo modello nascerà su piattaforma smart car come Grande Panda e avrà una sorella più sportiva che si chiamerà Panda Fastback e che di recente è stata avvistata nelle prime foto spia ma in versione prototipo camuffato.

Qualcuno ipotizza che le due nuove vetture possano anche essere presentate insieme visto che il loro sviluppo procede di pari passo ed entrambe saranno prodotte presso lo stabilimento Stellantis di Kenitra in Marocco che dopo i recenti lavori di allargamento è pronta a produrre fino a mezzo milione di unità l’anno. Vedremo dunque se davvero nelle prossime settimane arriveranno notizie importanti su queste due auto.