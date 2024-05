Peugeot torna ad essere brand leader delle vendite in un mercato importante

Nel mese di aprile, Peugeot è tornata ad essere la marca più venduta nel mercato totale dei veicoli passeggeri e dei veicoli commerciali leggeri in Portogallo, registrando 1.779 nuove immatricolazioni. Oltre alla leadership nel mercato totale, la casa automobilistica transalpina ha guidato anche il mercato dei veicoli commerciali leggeri nel mese di aprile, vendendo 605 veicoli, un risultato che corrisponde a una quota del 19,9 per cento.

Da inizio anno, Peugeot detiene anche il primo posto nelle vendite del mercato totale (VP+LCV), con la marca che ha venduto 9.888 veicoli nuovi in ​​questi quattro mesi, corrispondenti ad una quota dell’11,4 per cento. Lo stesso accade nel mercato cumulativo delle autovetture, dove il marchio ha registrato 8.028 nuove unità (quota del 10,5 per cento), e nel mercato cumulativo dei veicoli commerciali, dove il marchio conta 1.860 furgoni venduti da gennaio ad aprile 2024 e una quota di mercato pari a del 17,5%.

Con una gamma basata su diversi modelli che conquistano la clientela portoghese, la nuova Peugeot 2008 resta la più venduta della gamma, con 2.678 unità uscite dagli stand della rete da gennaio 2024. Seguono poi la 208 (2.160 immatricolazioni) e 308 (1.828). Della gamma dei modelli Commerciali, il nuovo Peugeot Partner – modello prodotto nello stabilimento Stellantis di Mangualde è il più venduto, registrando, ad oggi, un volume totale di 1.410 unità.

Inoltre, Peugeot resta il marchio generalista leader nei Veicoli a Basse Emissioni (BEV+PHEV) nei primi quattro mesi dell’anno, sia sul mercato nel suo insieme, con 1.558 unità vendute, sia tra le proposte Passeggeri (1.414 unità) e le proposte Commerciali. (144 unità).

In termini strategici, vale la pena ricordare il forte impegno della casa automobilistica del leone in un’offensiva di prodotti e tecnologie di elettrificazione senza precedenti, immettendo sul mercato modelli che rispondono alle esigenze dei diversi clienti. Ciò include, non solo, il rinnovamento dei suoi diversi best-seller (2008, 208 e 308/308 SW), evidenziando il lancio del nuovo 3008/E-3008 e dell’intera gamma di Veicoli Commerciali Leggeri.