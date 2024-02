Nuovo Peugeot 2008: c’è chi lo immagina così

Nuovo Peugeot 2008 è uno dei modelli che nei prossimi anni faranno parte della gamma della casa automobilistica francese. Ci riferiamo naturalmente alla terza generazione del celebre crossover del marchio del Leone che potrebbe arrivare quell’anno o al massimo un anno dopo.

Il 2026 potrebbe essere l’anno giusto per il debutto del nuovo Peugeot 2008 che in Francia immaginano così

Nuovo Peugeot 2008 continuerà ad avere un ruolo di primo piano all’interno di Peugeot e si pensa che con la terza generazione la casa francese continuerà a stupire migliorando ancora il suo famoso modello. Si ipotizza che questo sarà solo elettrico e che i suoi interni saranno ancora più raffinati e tecnologici. Questa vettura nascerà su piattaforma STLA Small e il suo design sarà ispirato a quello delle ultime novità portate sul mercato da Peugeot.

A proposito del nuovo Peugeot 2008, oggi vi mostriamo un render pubblicato nelle scorse ore dal famoso e autorevole magazine francese L’Automobile Magazine che immagina così quello che potrebbe essere l’aspetto definitivo di questo atteso modello. Se sarà davvero così lo scopriremo più avanti quando finalmente potrebbero apparire le prime foto spia del prototipo del veicolo come sempre accade negli anni che precedono il lancio sul mercato di un nuovo modello.

Ricordiamo che il gruppo Stellantis punta forte su Peugeot soprattutto per fare bene in Europa e dunque un modello come il nuovo Peugeot 2008 avrà di certo un ruolo fondamentale per far coqnuistare preziose quote di mercato alla casa automobilistica del Leone.