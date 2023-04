Stellantis: a Mangualde saranno prodotti veicoli commerciali leggeri elettrici

Carlos Tavares, CEO di Stellantis, ha annunciato nelle scorse ore che lo stabilimento di Mangualde (Portogallo) comincerà una nuova era con la produzione di veicoli commerciali leggeri elettrici a batteria a partire dai primi mesi del 2025.

Nel sito saranno prodotti i Citroën e-Berlingo, Peugeot e-Partner, Opel Combo-e e Fiat e-Doblò, sia nella versione veicoli commerciali che in quella per il trasporto passeggeri. Questa fabbrica diventerà la prima in Portogallo a produrre veicoli elettrici su vasta scala per il mercato interno ed estero.

Stellantis, il presidente della repubblica e un paio di ministri hanno visitato lo stabilimento di Mangualde

Stellantis: dai primi mesi del 2025 partirà la produzione di LCV 100% elettrici

L’annuncio è stato dato nel corso della visita del Presidente della Repubblica del Portogallo Marcelo Rebelo de Sousa, del Primo Ministro António Costa e del Ministro dell’Economia e del Mare António Costa Silva, nell’ambito dell’iniziativa governativa “PRR (Piano di Ripresa e Resilienza) on the Move”.

Il sito portoghese di Stellantis guida uno dei programmi di promozione dell’innovazione del settore attraverso il progetto GreenAuto, che riunisce un consorzio di 37 partner, presenti all’evento, e rappresenta un investimento congiunto di 119 milioni di euro.

Tavares ha detto sono orgogliosi di annunciare che Mangualde entrerà in una nuova era con la produzione su vasta scala di furgoni elettrici a batteria in Portogallo per offrire soluzioni indispensabili ai clienti commerciali del gruppo.

Valorizzare la competenza e la capacità produttiva di Mangualde per realizzare veicoli elettrici a batteria è essenziale per proseguire sulla strada della decarbonizzazione delle flotte e rappresenta un ulteriore passo in avanti per raggiungere il 40% del mix con veicoli a zero emissioni entro la fine del decennio.

Nel 2022, il gruppo automobilistico italo-francese si è affermato come leader nel mercato europeo dei veicoli commerciali leggeri 100% elettrici con una quota di circa il 43%. Nello stesso anno, in Portogallo, l’azienda è risultata al vertice delle vendite di BEV con una quota del 22% e nella vendita di veicoli commerciali elettrici con una quota di mercato del 54%.

Fino ad oggi sono stati realizzati 1,5 milioni di veicoli in questa fabbrica

Nello stabilimento di Mangualde, di cui lo scorso anno è stato celebrato il 60° anniversario e che è stato il primo impianto per la produzione di auto in Portogallo, fino a oggi sono stati realizzati 1,5 milioni di veicoli. Quasi un veicolo su quattro di quelli prodotti in Portogallo proviene dalla linea di produzione di Mangualde. La produzione dell’attuale generazione di veicoli ha preso il via nel 2018.

L’annuncio avvenuto nelle scorse ore rappresenta una garanzia per il futuro della fabbrica e conferma l’importanza del sito per l’economia portoghese, in termini di prodotto interno lordo e di esportazioni, per l’occupazione, lo sviluppo del settore e il tessuto industriale della regione.

La nuova era produttiva vedrà la trasformazione di Mangualde in un sito in grado di affrontare le sfide del futuro, con nuove attrezzature, tanto nella linea di montaggio quanto nel reparto carrozzeria, l’ottimizzazione dell’area industriale e la creazione di una nuova linea di produzione per le batterie.

Stellantis ha investito nella modernizzazione e nell’aggiornamento delle strutture e dei processi produttivi, sottolineando costantemente il proprio impegno a favore dell’ambiente e per la riduzione delle emissioni, oltre a un forte sostegno all’innovazione.

Per favorire il raggiungimento dell’obiettivo del gruppo italo-francese di raggiungere l’azzeramento delle emissioni nette entro il 2038, è stata portata a termine la seconda fase della realizzazione del parco energetico fotovoltaico di Mangualde.

Al termine dei lavori, il parco sarà in grado di coprire il 31% del fabbisogno annuale di elettricità dell’impianto, con una riduzione della produzione di emissioni pari a 2500 tonnellate di CO2 all’anno, corrispondenti al volume di CO2 assorbito da circa 16.000 alberi.

Attualmente vengono costruiti diversi modelli con motore endotermico

Lo stabilimento punta anche a realizzare altri progetti nel settore dell’energia pulita e dello stoccaggio di energia, tra cui una collaborazione con la municipalità di Mangualde e le aziende della zona, che potranno trarre beneficio dalla produzione di questa energia rinnovabile.

Attualmente, la fabbrica produce le versioni commerciale e per il trasporto passeggeri di Citroën Berlingo e Berlingo Van, Fiat Doblò, Opel Combo e Combo Cargo e Peugeot Partner e Rifter. Il colosso prevede di investire, entro il 2025, più di 30 miliardi di euro nell’elettrificazione e nello sviluppo del software necessario alla produzione di veicoli elettrici a batteria in grado di soddisfare le esigenze dei clienti.

La decisione è un elemento chiave del piano strategico Dare Forward 2030 di Stellantis, che prevede una drastica riduzione delle emissioni di CO2 con un taglio del 50% entro il 2030 rispetto al 2021, per arrivare all’azzeramento delle emissioni nette entro il 2038 con una compensazione a una cifra percentuale delle emissioni restanti.

Altri obiettivi fondamentali di questo piano comprendono la copertura del 100% del mix di vendite con BEV in Europa e il 50% con auto e veicoli commerciali leggeri 100% elettrici negli Stati Uniti entro la fine del decennio, l’ambizione di raddoppiare i ricavi netti entro il 2030 (rispetto al 2021) e di continuare a ottenere margini di profitto operativo rettificato a due cifre per tutto il decennio e infine l’intenzione di diventare leader nella soddisfazione dei clienti con prodotti e servizi in ogni mercato entro il 2030.