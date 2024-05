Ferrari 12Cilindri è stata svelata: ecco l’erede della 812 Superfast

Ferrari 12Cilindri è stata svelata. Si tratta dell’erede della Ferrari 812 Superfast. Presentata a margine del Gran Premio di Miami per commemorare il 70° anniversario della Ferrari negli Stati Uniti, la 12Cilindri “apre un nuovo capitolo nella storia della Ferrari”, secondo il responsabile marketing e commerciale del marchio, Enrico Galliera.

Ecco la nuova Ferrari 12Cilindri in versione coupé e Spider

Rispetto alla 812 Superfast, la Ferrari 12Cilindri aumenta la potenza, adotta un nuovo linguaggio stilistico audace e introduce una serie di nuove importanti tecnologie. Ma, soprattutto, resta fedele al V12 aspirato da 6,5 ​​litri della Ferrari dopo che l’azienda di Maranello ha investito molto per rendere il suo motore più grande conforme alle nuove normative sulle emissioni al fine di soddisfare la domanda continua. Nel nuovo modello, il motore produce 830 CV di potenza a 9.250 giri e 678 Nm di coppia a 7.250 giri, con la linea rossa fissata a 9.500 giri. Ferrari riesce a soddisfare tutti gli standard rilevanti sulle emissioni senza fare affidamento sull’elettrificazione.

Il motore è in gran parte simile all’unità della 812 Competizione, con bielle in titanio e un sistema di valvole che elimina le tipiche punterie idrauliche. Unico, tuttavia, è il sistema chiamato “Aspirational Torque Shaping” che utilizza l’elettronica per modificare la curva di coppia in terza e quarta marcia. Abbinato al motore è un cambio a doppia frizione a otto velocità montato posteriormente che promette cambi di marcia più rapidi del 30% rispetto alla trasmissione dell’812.

La Ferrari sta utilizzando anche una nuova lega di alluminio per i pistoni e ha installato un albero motore ribilanciato e leggero. I bilancieri a dito scorrevoli del treno valvole in acciaio derivati ​​dalla Formula 1 sono stati inoltre dotati di un rivestimento Diamond-Like-Carbon, che riduce il coefficiente di attrito e migliora l’efficienza meccanica del motore.

Il passaggio a pneumatici più alti da 21 pollici riduce effettivamente i rapporti di trasmissione del 5,0%, contribuendo a una migliore accelerazione. La Ferrari dichiara uno 0-100 km/h in 2,9 secondi e uno 0-200 km/h in meno di 7,9 secondi. La Spider è leggermente più lenta, con tempi di accelerazione rispettivamente di 2,95 secondi e 8,2 secondi. La velocità massima per entrambe è di oltre 340 km/h.

In termini di dimensioni, Ferrari 12Cilindri è leggermente più grande della 812 Superfast, con l’unica eccezione del passo che è più corto di 3 cm. Il design è simile a quello che abbiamo visto sulla Roma, con maggiori dettagli tecnici. Il pannello nero davanti al cofano e tra le luci fa riferimento al pannello in plexiglas presente sui primi esemplari della 365 GTB/4 Daytona.

All’interno troviamo l’ormai tradizionale volante Ferrari adornato con controlli, ma a differenza di molti dei nuovi modelli del marchio, c’è un display centrale di infotainment. Nel complesso l’abitacolo non è molto diverso da quello della Ferrari Purosangue, fatta eccezione per i sedili posteriori.

Come ci si aspetterebbe, la Ferrari 12Cilindri è dotata di tutti i più recenti e ultra-avanzati sistemi di controllo del telaio Ferrari, incluso il Side Slip Control 8, progettato per valutare più rapidamente i livelli di aderenza degli pneumatici. C’è anche il sistema intelligente di sterzatura indipendente sulle quattro ruote, che può sterzare i pneumatici posteriori in direzioni opposte l’uno rispetto all’altro.

Ferrari riporta solo il peso netto, ovvero senza i liquidi necessari alla guida, quindi non sappiamo esattamente quanto pesa la 12Cilindri. Per la coupé è 1568 kg e per la Spider – 1701 kg. Come previsto, questa Ferrari V12 non sarà economica. La versione coupè della Ferrari 12Cilindri costerà 395 mila euro e la decappottabile 435 mila euro. L’intera edizione del modello è stata venduta per i successivi 2 anni.

“Stiamo iniziando una nuova era – una nuova filosofia di design – con questa vettura”, ha affermato Flavio Manzoni, Chief Design Officer della Ferrari. Ha aggiunto che la 12Cilindri è “un netto allontanamento dalla linea delle generazioni precedenti, in particolare della 812 Competizione, che era molto scultorea, muscolosa, tecnica e così via”.