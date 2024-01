Ferrari 812 Superfast vs McLaren 720S vs Ducati Panigale V4 S: chi vince la drag race?

In questo articolo vi raccontiamo una sfida emozionante che ha visto protagonisti tre colossi del mondo dei motori: una Ferrari 812 Superfast, una McLaren 720S e una Ducati Panigale V4 S. Questo versus, realizzato da Officially Gassed – OG, è stato un vero e proprio spettacolo di potenza e adrenalina.

L’evento si è svolto sulla pista di Mano, dove appassionati di motori si ritrovano per mettere alla prova i loro “giocattoli”. L’idea era quella di confrontare tre veicoli rapidi e potenti direttamente dalla fabbrica: una Ferrari, una McLaren e una Ducati.

Ferrari 812 Superfast: la supercar italiana sfida una McLaren 720S e una Ducati Panigale V4 S

La Panigale V4 S è una superbike in grado di erogare 220 CV potenza e 124 Nm di coppia massima, grazie a un motore V4 da 1100cc. Con alcune modifiche minori, come la mappatura ECU e un sistema di cambio rapido, questa Ducati è pronta a sfidare chiunque.

La 812 Superfast è un gioiello da 800 CV e 718 Nm, provenienti da un motore V12 aspirato da 6.5 litri. Nonostante sia completamente stock, la potenza viene erogata istantaneamente, oltre ad offrire aerodinamica all’avanguardia e sistema di controllo della trazione moderno.

Infine, abbiamo la 720S, che offre 720 CV e 770 Nm, con un V8 biturbo da 4 litri. Anche questa vettura è stock, ma è nota per la sua incredibile rapidità grazie al telaio in carbonio leggero e all’aerodinamica di punta.

Le gare

Le sfide si sono svolte in due formati: una gara di accelerazione da fermo e una roll race con partenza in movimento. Nella roll race, la Ducati Panigale V4 S ha dimostrato una forza impressionante, vincendo entrambe le manche. La McLaren 720S è arrivata seconda mentre la Ferrari 812 Superfast ha chiuso al terzo posto. La superbike ha registrato il tempo più veloce da 100 a 200 km/h in soli 4,71 secondi.

Nella drag race, la situazione si è ribaltata. La supercar britannica ha vinto due delle tre gare, mostrando un’accelerazione fenomenale. La Panigale V4 S ha lottato per mantenere la ruota anteriore a terra, influenzando le sue prestazioni. Il bolide di Maranello, nonostante la sua potenza, ha avuto difficoltà nelle partenze, finendo sempre terzo.

Questa sfida ha dimostrato che, nonostante le differenze in termini di design e ingegneria, la competizione tra supercar e superbike rimane incredibilmente avvincente. La Ducati ha dominato nelle roll race mentre la McLaren 720S ha brillato nelle drag race. La Ferrari 812 Superfast, nonostante non abbia vinto, ha lasciato il segno con il suono inconfondibile del suo V12.

In termini di rapporto qualità/prezzo, la V4 S sembra offrire le prestazioni più impressionanti per il suo costo. Tuttavia, la scelta tra questi tre mostri di potenza dipende in gran parte dalle preferenze personali e dall’uso previsto.