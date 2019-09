Ferrari: per Galliera l’esclusività si trova al centro della strategia del marchio

Ferrari sostiene di essere parecchio soddisfatta dei risultati di vendita ottenuti durante tutto il 2018 e non ha intenzione di imporsi alcun limite per i prossimi anni. Questa dichiarazione è stata fatta nelle scorse ore da Enrico Galliera, direttore dell’area commerciale e marketing di Maranello.

Il dirigente, in particolare, ha detto a La Repubblica: “Abbiamo venduto molto anche lo scorso anno. Anzi, abbiamo fatto il record. E non è certo stato il migliore dei nostri anni in pista”. Galliera ha fatto notare come nello stabilimento di Maranello si stia lavorando con molto più entusiasmo dopo la vittoria conquistata dal pilota Charles Leclerc durante il Gran Premio di Monza, anche se non c’è un legame diretto fra le vendite e il lato sportivo di Ferrari.

Ferrari: Galliera afferma che è importante restare esclusivi per ottenere ottimi risultati

Oltre a questo, c’è un grande orgoglio attorno alle nuove supercar decappottabili F8 Spider e 812 GTS. In merito a ciò, Enrico Galliera ha dichiarato: “La tradizione vuole che i puristi della guida aggressiva preferiscano il coupé e gli amanti del glamour scelgano la spider”.

Il direttore ha poi rivelato che a novembre arriverà un nuovo modello interessante targato Ferrari. Purtroppo, Galliera si è limitato a rivelare che “sarà una bella sorpresa”. Il dirigente ha sottolineato che alla base del successo della casa automobilistica modenese c’è l’esclusività.

Più nello specifico, egli ha affermato: “Produciamo molto, vendiamo molto ma rappresentiamo sempre una parte infinitesima del mercato. E questo ci permette di salvaguardare l’esclusività. L’importante è rimanere esclusivi”.