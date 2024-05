Stellantis: ad aprile è leader del mercato auto in Portogallo

Leader del mercato automobilistico portoghese dal 2021, Stellantis continua ad aumentare le proprie vendite in quel mercato. Secondo i dati ACAP, il gruppo automobilistico ha guidato le vendite di auto in Portogallo ad aprile su tutti i fronti del mercato, con i suoi marchi Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Maserati, Opel e Peugeot.

Con 4.901 immatricolazioni ad aprile e una quota di mercato del 24,1%, Stellantis e i suoi marchi guidano il mercato in Portogallo

Stellantis ha chiuso il mese di aprile con un totale di 4.901 veicoli venduti in Portogallo, raggiungendo una quota di mercato leader del 24,1 per cento, che rappresenta 2,4 punti percentuali in più rispetto ad aprile dello scorso anno. In particolare, nell’ultimo mese il Gruppo ha venduto 3.482 Veicoli Passeggeri, generando una quota del 20,1 per cento e 1.419 Veicoli Commerciali, per una quota significativa del 46,8 per cento, assicurandosi così la leadership anche in queste due aree di mercato.

Stellantis accelera i propri sforzi per garantire una mobilità pulita, sicura e accessibile a tutti, con un’offerta sempre più completa e all’avanguardia in grado di soddisfare la quasi totalità delle esigenze della clientela privata e professionale.

Oltre a essere leader nel mercato all-energy, nel mese di aprile il Gruppo si è distinto anche per le vendite di auto 100 per cento elettriche in Portogallo, con 529 unità e una quota del 16,8 per cento (VP+LCV). Di queste, 481 auto elettriche sono autovetture, segmento nel quale anche i marchi del Gruppo sono leader, raggiungendo una quota del 17,1 per cento.

Nei primi quattro mesi dell’anno, i marchi Stellantis continuano ad aumentare le loro vendite e totalizzano 24.580 veicoli passeggeri e commerciali leggeri, che si traducono in una quota di mercato del 28,3%, numeri che collocano Stellantis alla testa del mercato portoghese totale (VP+ VCL).

Altri due successi da ricordare, più di un veicolo su quattro venduto nel nostro Paese appartiene a uno dei marchi Stellantis , unico Gruppo a posizionare quattro marchi tra i 10 più ricercati dai portoghesi: Peugeot è il marchio leader, seguita da Citroën al 5° posto, Opel al 9° e Fiat al 10°.

Ad oggi Stellantis ha immatricolato 19.527 Veicoli Passeggeri, per una quota leader del 25,6 per cento (vs 24,9 per cento nel 2023). In termini di VCL, ha registrato 5.052 iscrizioni e mantiene un primato senza pari con una quota del 47,6 per cento. In altre parole, praticamente la metà dei Veicoli Commerciali ricercati dai professionisti appartengono ai marchi Stellantis.

Nel mercato dei quadricicli, Citroën è stata la numero 1 nelle vendite sin dal suo lancio. Quest’anno conta 180 unità e una quota di mercato del 36,5 per cento. Questi risultati rappresentano un altro passo avanti nell’attuazione del piano Dare Forward 2030 di Stellantis, che integra l’obiettivo di diventare il leader indiscusso dell’elettrificazione in Portogallo e nel mondo, raggiungendo il 100% delle vendite di veicoli elettrici a batteria (BEV) in Europa e il 50 per cento negli Stati Uniti. Vendite di BEV per autovetture e autocarri leggeri entro il 2030.