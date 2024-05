Fiat mostra tutta la forza della sua gamma all’Agrishow 2024

Fiat sarà protagonista di Agrishow 2024 in Brasile. Con modelli che soddisfano le esigenze dell’agroalimentare, la principale casa automobilistica italiana non poteva essere esclusa dalla più grande fiera di tecnologia agricola dell’America Latina. Inoltre, il marchio porta per la prima volta in fiera l’ultimo nato della sua famiglia: il Nuovo Titano, che insieme agli altri pick-up, Strada e Toro, sono le auto ufficiali della 29esima edizione di Agrishow, che si svolge fino al 3 maggio a Ribeirão Preto (SP).

Fiat e New Holland annunciano una partnership senza precedenti e una show car per simboleggiare questa unione

Fiat inoltre ha annunciato anche una partnership senza precedenti con New Holland, azienda di macchine agricole. Per concretizzare questa sinergia tra i due marchi, Fiat, con Mopar, marchio di ricambi e accessori originali Stellantis, ha sviluppato una show car basata sul Titano, incorporando l’intera identità visiva di New Holland. Questo modello esclusivo sarà una delle principali attrazioni dello spazio espositivo del marchio di macchine agricole.

Titano sarà uno dei pezzi forti dell’Agrishow 2024. Il modello è disponibile per la prima volta per un test drive in una fiera. Per sperimentare tutte le capacità del grande pickup Fiat, il circuito sarà pieno di ostacoli progettati per mettere alla prova le abilità del modello in condizioni 4×4. E non finisce qui, chi passerà davanti allo stand Fiat all’Agrishow potrà comunque vedere da vicino praticamente l’intera gamma del marchio, con Strada, Toro e Titano, oltre alla linea Professional, con Fiorino, Scudo e Ducato. Inoltre, sarà presente anche lo scorpione più famoso del mondo con le Abarth Pulse e Fastback.

Leader nei rispettivi segmenti, riferimenti di mercato e con una gamma completa per servire ogni pubblico: Fiat e New Holland, azienda di macchine e soluzioni agricole, hanno molti attributi in comune. Pertanto, i due marchi si uniscono in una partnership commerciale senza precedenti, che sarà presente in diversi ambiti, come la comunicazione, le campagne pubblicitarie, promozione per i consumatori e le fiere agricole.

Per concretizzare questa sinergia tra i due marchi, Fiat, in collaborazione con Mopar, ha sviluppato una show car con il look New Holland. Per questo progetto è stato scelto Fiat Titano, un pick-up che offre robustezza, la benna più grande della sua categoria e trazione 4×4 per affrontare le più svariate tipologie di terreno.

Titano New Holland è dotato di esclusivi sedili blu ricamati con il logo New Holland, oltre a ruote da 18″ verniciate di nero con dettagli gialli e accessori oscurati, il caricabatterie wireless, il gancio di traino (3,5 tonnellate), l’estensione e la protezione del cassone. Oltre a barre del tetto longitudinali e trasversali, cargo box e moquette, pedane elettriche e applicazioni nero lucido sui fanali. Sospensioni rialzate e pneumatici fuoristrada completano il look da show car. Vale la pena ricordare che la maggior parte di questi accessori sono già venduti nel portafoglio Mopar per Titano.