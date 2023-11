Peugeot 408 vince l’ARBÖ Grand Austrian Automobile Prize 

In Austria Peugeot festeggia un successo eccezionale con la Peugeot 408, vincitrice dell’ambito ARBÖ Grand Austrian Automobile Prize nella categoria MEDIUM. La cerimonia di assegnazione del Grande Premio automobilistico austriaco, in cui l’attenzione si è concentrata su nuovi modelli di veicoli come la 408, è stata celebrata dal presidente della ARBÖ Dr. Peter Rezar e il segretario generale dell’ARBÖ KommR Mag. Gerald Kumnig a Vienna.

In Austria premiata la Peugeot 408

L’ARBÖ Grand Austrian Automobile Prize è un premio tradizionale che quest’anno è stato assegnato per la 40esima volta ed è considerato uno dei premi più prestigiosi del settore in Austria. Il premio viene assegnato ai veicoli più apprezzati in Austria in tre categorie da una giuria composta da esperti, celebrità e lettori del giornale del club.

Bernd Pfaller, Direttore del Marchio Peugeot Austria, è entusiasta: “Sono molto lieto che la nostra nuova Peugeot 408 sia stata insignita dell’ARBÖ Grand Austrian Automobile Prize. Avere la propria auto è ancora la forma di mobilità più apprezzata da molte persone, soprattutto con i modelli Peugeot, che offrono un’esperienza di guida speciale non solo grazie all’i-Cockpit. Con la 408 offriamo una fastback dinamica che incarna l’essenza di Peugeot, ovvero design innovativo, tecnologia all’avanguardia e piacere di guida.”

La Peugeot 408 colpisce per la sua straordinaria combinazione: come fastback dinamica nella Segmento C, incarna la visione della casa del Leone di un veicolo che impressiona non solo per il suo design estetico, ma anche per le sue prestazioni eccezionali e l’innovazione. Con il suo design accattivante, che riflette l’estetica caratteristica di Peugeot, stabilisce gli standard per gli automobilisti esigenti.

Gli interni della Peugeot 408 sono spaziosi e raffinati, caratterizzati da materiali di alta qualità e tecnologie innovative. Funzioni di connettività e sistemi di assistenza all’avanguardia contribuiscono a un’esperienza di guida intuitiva e garantiscono il massimo livello di comfort e sicurezza. La 408 è disponibile con efficienti motori benzina, ibridi e ibridi plug-in.