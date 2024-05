Nuova Lancia Thema potrebbe essere il nome della futura ammiraglia che debutterà nel 2026

Nel 2026 Lancia arricchirà la sua gamma con un nuovo modello che seguirà il recente debutto della nuova Lancia Ypsilon. Si tratterà della futura ammiraglia del brand premium di Stellantis che fino ad ora era conosciuta con il nome di nuova Lancia Gamma. A quanto pare però questo nome non è ancora certo al 100 per cento. Nelle scorse ore infatti il numero uno della casa automobilistica piemontese, l’amministratore delegato Luca Napolitano ha detto che gli piacerebbe chiamare la futura ammiraglia nuova Lancia Thema.

A Luca Napolitano piacerebbe chiamare la futura ammiraglia del brand nuova Lancia Thema

Fino a pochi giorni fa questa auto era chiamata anche dagli stessi dirigenti di Lancia come nuova Lancia Gamma. Adesso però la situazione sembra cambiata. Nel corso di una call con i giornalisti il CEO Luca Napolitano ha detto che non gli dispiacerebbe chiamare questa auto nuova Lancia Thema anche se ancora una decisione definitiva non sarebbe stata presa. Napolitano ha pure chiarito che questa auto è stata già mostrata nei clinic test ad alcuni clienti a cui è piaciuta molto. Chi ha visto questo modello, che qui vi mostriamo in un nostro render, ha definito la vettura come “futuristica”.

Napolitano ha però anche aggiunto che questa auto non sarà una berlina quindi non è sicuro che il nome di nuova Lancia Thema gli si addica. Secondo lui quello di nuova Lancia Gamma è più adatto in quanto l’auto ricorda le innovazioni della prima Lancia Gamma. Dunque insomma al momento non vi sono certezze in proposito.

Al momento della nuova Lancia Thema o Gamma sappiamo che sarà sviluppata e prodotta in Italia presso lo stabilimento Stellantis di Melfi. La vettura dovrebbe essere solo elettrica e nascerà su piattaforma STLA medium. Avrà un’autonomia di circa 700 km e disporrà anche di una versione HF ad alte prestazioni. Esteticamente parlando si tratterà di una fastback con uno stile che ricorderà vagamente quello della Citroen C5 X. La sua lunghezza sarà di circa 4,7 metri. Con questa auto Lancia pensa e spera di poter sfondare definitivamente nei principali mercati premium d’Europa.