Nuova Lancia Ypsilon: in Italia si aprono gli ordini dell’intera gamma

Nuova Lancia Ypsilon è stata svelata lo scorso 14 febbraio a Milano nell’edizione limitata Cassina prima in versione elettrica al 100 per cento e poi in quella ibrida. Adesso però Lancia ha annunciato che sono finalmente aperti gli ordini in Italia per acquistare l’intera gamma della nuova generazione del suo celebre modello.

Al via in Italia gli ordini per l’intera gamma della nuova Lancia Ypsilon

La gamma del modello che porta il marchio nell’era delle elettrificazioni è composta da tre modelli. La versione Nuova Lancia Ypsilon rappresenta l’ingresso nel mondo dell’eleganza italiana. Ai toni verde salvia di porta e pannelli frontali, rivestiti in materiale riciclato e alle cuciture a contrasto sui sedili con motivo a maioliche fanno da contraltare dettagli in bronzo spazzolato.

Un ambiente raffinato che può vantare equipaggiamenti che includono sistema di avviamento senza chiave, sensori di parcheggio, assistenza alla guida con Forward Collision Warning, LDW e wireless Android Auto/Apple CarPlay. Una versione conveniente, ma allo stesso tempo dotata di equipaggiamenti di segmento superiore. Eleganza, connettività, tecnologia e sostenibilità: questa è l’auto dedicata ai clienti più giovani.

La versione Nuova Lancia Ypsilon LX è la massima espressione del modello, un vero status symbol: all’esterno spiccano i cerchi in lega da 17” diamantati e dettagli nero lucido, mentre all’interno spiccano i sedili in velluto con trama boiserie per restituire un’eleganza assoluta, sottolineata dal raffinato rivestimento dei pannelli porta e plancia in Marm\ More, materiale innovativo costituito fino al 50% da scarti di polvere di marmo, tessuto riciclato, realizzato con colori naturali, morbido al tatto e impermeabile, realizzato da Limonta e la startup Fili Pari.

Completano le specifiche un caricabatterie wireless, telecamere e sensori anteriori e posteriori, Adaptive Cruise Control e selettore della modalità di guida. La scelta dello storico nome “LX” sottolinea lo spirito Progressive Classic del marchio. Nata nel 1966 per celebrare il 60 ° anniversario della Lancia, poi adottata sulle versioni top di gamma dei modelli, la sigla LX ritorna oggi sulla Nuova Lancia Ypsilon, aggiornandone il doppio significato: il numero 60, “LX” in numeri romani, celebra il traguardo raggiunto all’epoca, e le lettere fanno chiaramente riferimento alla premiumness del marchio. La Nuova Lancia Ypsilon LX è la versione dedicata ai clienti più esigenti: completa nei contenuti, ricca di materiali e curata nei dettagli.

Infine, la nuova Lancia Ypsilon Edizione limitata Cassina rappresenta un vero manifesto del comfort: caratterizzato da raffinatezza ed esclusività, l’allestimento è pensato per il cliente più esigente e ogni componente contribuisce a ricreare un soggiorno davvero accogliente, ispirato alle iconiche case del design italiano. Il modello è dotato del sistema di infotainment SALA e di guida autonoma di livello 2.

Le due telecamere a 180°, anteriore e posteriore, offrono una visuale illimitata grazie al monitoraggio degli angoli ciechi, mentre i display da 10,25” mostrano lo spazio di manovra intorno all’auto. Questa versione è sempre connessa per qualsiasi esigenza ed è dotata di Autonomous Emergency Braking (AEB) e Adaptive Cruise Control (ACC). Lancia Ypsilon Cassina è la versione top di gamma per chi è appassionato di design e vuole il massimo in termini di comfort a bordo: sembrerà di sedersi nel salotto di una bella casa italiana.

Sei tinte di carrozzeria disponibili per i primi due allestimenti, oltre alle varianti bicolore caratterizzate dall’abbinamento con il tetto nero: Grigio Granito, Nero Ardesia, Bianco Marmo, Blu Lancia, Verde Giada, Oro. La nuova Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina, invece, è caratterizzata esclusivamente dall’esclusiva tonalità Blu Lancia, colore iconico nella tradizione del marchio.

Ogni allestimento della Nuova Lancia Ypsilon rimanda al concetto elegante ma sostenibile di sentirsi a casa, in perfetto stile Lancia. Tutta la gamma della Nuova Lancia Ypsilon sarà disponibile a partire da un prezzo di listino inferiore a 25.000 euro. Per la motorizzazione ibrida i prezzi partono da 24.900 euro. Per la versione elettrica il prezzo di listino parte da 34.900 euro, per scendere a 29.900 euro in caso di permuta fino a EU4 con incentivi statali, oppure 31.900 euro senza permuta.

“Oggi segna un altro passo significativo nel piano di rinascita di Lancia: apriamo le ordinazioni per tutte le versioni della Nuova Lancia Ypsilon in Italia. Queste saranno disponibili presso i concessionari Lancia a partire dall’inizio di giugno. La Nuova Lancia Ypsilon rappresenta un’auto completamente nuova, con un design moderno e orientato al futuro. È il primo dei tre nuovi modelli del piano strategico che porterà il marchio Lancia nel mercato premium europeo”, ha annunciato Luca Napolitano, CEO di Lancia.