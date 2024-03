Maserati GranCabrio: un video d’autore la celebra come un inno alla gioia

La casa del “tridente”, per esaltare sul piano mediatico lo spirito libero della nuova Maserati GranCabrio, ha lanciato un video che è un inno alla gioia e alla voglia di vivere. Nel cortometraggio le immagini si rincorrono con forte dinamismo, proponendo scenari sempre diversi, dove le restrizioni dei limiti fisici, di pensiero e ambientali magicamente scompaiono.

La ricetta per la gioia pura è semplice: canta come se nessuno stesse ascoltando; ama come se non fossi mai stato ferito; balla come se nessuno stesse guardando; guida come se il meglio dovesse ancora venire. Un claim ad effetto, custodito in una clip felicemente animata, che porta la firma del regista milanese Marco Gentile, già vincitore nel 2010 di un Leone d’Argento al Festival internazionale della creatività Cannes Lions, oltre che autore di video musicali e campagne pubblicitarie per vari clienti nel mondo.

I fotogrammi, nella loro miscela espressiva, celebrano la nuova Maserati GranCabrio, sinonimo di libertà e guida esclusiva. Una vettura di classe, con una bellezza tutta italiana, dedicata a chi la vita vuole sentirsela ogni giorno addosso come il vento. Questa scoperta a quattro posti, dai tratti sensuali ed armonici, è la compagna automobilistica ideale per andare alla scoperta del mondo, nel segno della Dolce Vita.

Foto Maserati

Le immagini del filmato, col loro ritmo, anche sonoro, evocano il senso dell’energia e del divertimento connessi a un mezzo che fa esultare il cuore e godere al massimo ogni momento. La produzione del video dedicato alla Maserati GranCabrio è stata curata da Movie Magic. Il regista Marco Gentile ha tradotto il progetto in una narrazione visiva e sonora eccitante, con per sfondo i panorami mozzafiato del Salento, in Puglia.

Qui la tela ambientale custodisce scorci affascinanti e incontaminati, che si amalgamano con angoli di lusso discreto ed esclusivo, rappresentando al meglio uno stile di vita felice e contagioso, in linea con lo spirito della nuova Maserati GranCabrio. Questa vettura, dal design iconico, esprime un gustoso romanticismo di altri tempi, anche se si lancia verso il futuro.

Il modello declina in chiave scoperta la GranTurismo, senza perdere un filo del suo fascino. In questa fase di lancio, la vettura è disponibile nell’allestimento Trofeo, con motore termico a 6 cilindri Nettuno da 3.0 litri di cilindrata. Grazie alla doppia sovralimentazione, la potenza erogata è di 550 cavalli. Sublimi la progressione e le sonorità meccaniche. A voi il video, dal titolo: “The all-new Maserati GranCabrio. Our Ode to Joy”. Buona visione!