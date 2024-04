Nuova Alfa Romeo Stelvio: in un video anticipato il suo look?

Nuova Alfa Romeo Stelvio farà il suo debutto nella seconda metà del prossimo anno come confermato ufficialmente dal numero uno di Alfa Romeo, l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato e anche dal boss del gruppo Stellantis, Carlos Tavares. Questa sarà dunque la prossima grande novità per la casa automobilistica del Biscione che vuole assolutamente essere protagonista del mercato nei prossimi anni diventando il brand premium globale del gruppo Stellantis.

Nuova Alfa Romeo Stelvio: un video anticipa l’ipotetico nuovo stile esterno che potrebbe caratterizzare il futuro SUV del Biscione

Con il debutto recente di Alfa Romeo Junior la fantasia dei creatori digitali nei confronti dei futuri modelli di Alfa Romeo ha raggiunto livelli altissimi. In tanti si stanno cimentando nell’immaginare come saranno le future auto del Biscione ed in primis proprio la nuova Alfa Romeo Stelvio che come dicevamo poc’anzi sarà la prossima grande novità per lo storico marchio milanese. L’ultimo esempio di ciò è l’opera del designer e creatore digitale Theottle che in un video pubblicato nelle scorse ore sul suo canale di YouTube ha immaginato quello che potrebbe essere il look della futura seconda generazione del SUV di segmento D di Alfa Romeo.

Theottle è partito dalla Maserati Grecale aggiungendo elementi di design che hanno debuttato con Alfa Romeo Junior e che con buona probabilità ritroveremo in tutte le future auto del Biscione per immaginare l’aspetto della nuova Alfa Romeo Stelvio. Il risultato è quello che potete vedere in queste immagini e anche nel video che vi mostriamo più sotto.

Ovviamente al momento non sappiamo se la nuova Alfa Romeo Stelvio sarà effettivamente così. Quello che sembra certo è che il modello avrà un bel design come testimoniato da chi ha avuto il piacere di vederlo in anteprima a Torino nel corso di un incontro organizzato da Stellantis con i rivenditori. Ricordiamo che questa vettura al pari della nuova Alfa Romeo Giulia sarà prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Cassino come del resto l’attuale generazione. Questa sarà la prima auto ad usare in Europa la piattaforma STLA Large di Stellantis.

Inoltre se non ci saranno cambiamenti dell’ultima ora sarà anche la prima auto nella storia della casa automobilistica del Biscione ad arrivare sul mercato solo ed esclusivamente in versione completamente elettrica. Infine ricordiamo che il CEO di Alfa Romeo Jean Philippe Imparato nel corso di una recente intervista ha confermato che ci sarà anche una versione top di gamma Quadrifoglio che avrà quasi mille cavalli di potenza.