Alfa Romeo: una nuova auto all’anno fino al 2030, le prossime novità

Alfa Romeo lo scorso 10 aprile ha svelato al mondo intero il suo nuovo SUV compatto Junior al centro dell’attenzione per diversi giorni anche a causa di un clamoroso cambio di nome di cui vi abbiamo scritto abbondantemente. Questa sarà la prima di una lunga serie di novità per la casa automobilistica del Biscione.

Ecco le prossime novità di Alfa Romeo che lancerà una nuova auto ogni anno fino al 2030

Infatti il CEO Imparato ha confermato un nuovo modello l’anno da qui al 2030 con i prossimi due che sono stati già confermati ufficialmente mentre per gli altri occorre aspettare ancora l’approvazione del gruppo Stellantis che comunque non dovrebbe tardare ad arrivare. Il prossimo modello ad arrivare nella seconda metà del 2025 sarà la nuova Alfa Romeo Stelvio. Sarà la prima auto europea di Stellantis su piattaforma STLA Large. La seconda generazione del SUV sarà prodotto a Cassino e probabilmente arriverà sul mercato solo in versione completamente elettrica. In gamma ci sarà anche una versione Quadrifoglio da quasi mille cavalli.

Il 2026 sarà l’anno della nuova Alfa Romeo Giulia che vedremo circa un anno dopo la nuova Stelvio. Anche lei sarà solo elettrica e avrà una versione quadrifoglio da oltre mille cavalli con 700 km di autonomia e tempi di ricarica velocissimi. Queste al momento sono le certezze per il Biscione ma comunque altri 4 modelli arriveranno tra il 2027 e il 2030. Tra quelli che sembrano più probabili un nuovo E-SUV destinato a diventare la nuova top di gamma del marchio. Si tratterà di un modello dal design molto sportivo e aerodinamico ma dalle misure imponenti: quasi 5 metri di lunghezza. Con questo veicolo il biscione spera di sfondare definitivamente negli Stati Uniti.

Nel 2028 potrebbe arrivare anche la nuova Alfa Romeo Giulietta o comunque una sua erede diretta. Molto però dipender da come andranno le cose nel frattempo per la casa milanese. L’auto sarebbe solo elettrica nascerebbe su piattaforma STLA Medium e avrebbe molto in comune con la futura Lancia Delta. Il 2029 potrebbe essere l’anno giusto per il lancio di un secondo modello di segmento E forse una potente berlina coupé che potrebbe essere chiamata nuova Alfa GTV. Infine il 2030 potrebbe essere l’anno giusto per una nuiova generazione di Tonale che tornerebbe nelle vesti di crossover unicamnente elettrico.

Oltre a queste è possibile l’arrivo in versione limitata di una nuova Alfa Romeo Duetto e forse anche di qulche altro modello che ha fatto parte della storia della casa automobilistica del Biscione ma sempre in versione limitata. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno in futuro.