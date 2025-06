Antonio Filosa: “In Stellantis abbiamo tutti gli ingredienti per il successo”

Antonio Filosa ha ufficialmente assunto l’incarico di nuovo CEO del gruppo Stellantis. Il nuovo numero uno dell’azienda nata dalla fusione di Fiat Chrysler e PSA ha voluto dare il via al suo nuovo incarico pubblicando sui social un messaggio. In esso, l’erede di Carlos Tavares ha messo in evidenza le principali priorità strategiche su cui intende concentrarsi nei prossimi mesi e ha condiviso le sue prime impressioni positive dopo una serie di incontri con i team aziendali in Europa e Nord America. Filosa ha posto l’accento sull’importanza del dialogo interno, dell’innovazione e della visione globale come pilastri per guidare la prossima fase di crescita e trasformazione del gruppo.

Antonio Filosa traccia la rotta di Stellantis con un messaggio pubblicato sui social

“Nelle ultime settimane, la mia priorità è stata incontrare i nostri team in Europa e Nord America. Ognuna di queste conversazioni mi ha riempito di energia e fiducia nel fatto che Stellantis abbia un grande futuro davanti a sé”, ha dichiarato Antonio Filosa. Ha aggiunto che ha ancora in programma di visitare altri siti e stabilimenti, ma è già certo: l’azienda ha tutti gli ingredienti per avere successo.

Il nuovo responsabile di Stellantis ha anche evidenziato quello che sarà il suo stile di gestione, incentrato su apertura e collaborazione. – “Non credo che il ruolo di un leader consista nell’avere tutte le risposte. Si tratta piuttosto di saper porre le domande giuste, ascoltare attentamente e dare spazio alle menti brillanti che ci circondano, affinché possano guidare, innovare e crescere”, ha sottolineato.

Nel giorno del suo insediamento ufficiale, è stato presentato anche il nuovo team di management di Stellantis, segnando un passaggio cruciale per il futuro del gruppo. Antonio Filosa ha sottolineato che i nuovi leader selezionati non solo vantano una profonda conoscenza dell’azienda e dei suoi valori, ma portano con sé un solido bagaglio di competenze ed esperienze maturate nel settore. Ciò che li contraddistingue, ha aggiunto, è soprattutto un forte “atteggiamento imprenditoriale”, considerato da Filosa un elemento chiave per affrontare con successo le sfide del mercato e per guidare la crescita sostenibile e innovativa dell’intero gruppo.

“Si tratta di persone che conoscono i nostri marchi, i nostri prodotti, i nostri clienti e, soprattutto, le nostre persone. Portano con sé non solo la conoscenza, ma anche lo spirito di innovazione di cui avremo bisogno per plasmare con coraggio il futuro di Stellantis”, ha osservato. Infine Antonio Filosa ha manifestato la sua gratitudine al Presidente del Consiglio di Sorveglianza, John Elkann, e all’intero Consiglio di Amministrazione per avergli affidato la gestione di una delle più grandi aziende automobilistiche al mondo.