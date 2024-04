Alfa Romeo Junior Quadrifoglio: c’è chi lo immagina così

Alfa Romeo Junior Quadrifoglio è un render di Salvatore Lepore che ipotizza quello che potrebbe essere il design di una futura versione top di gamma per il SUV di segmento B della casa automobilistica del Biscione. Diciamo subito che la vettura al momento non è prevista. Inizialmente si pensava che la versione elettrica da 240 cavalli avrebbe potuto prendere il nome di Quadrifoglio ma invece sappiamo che questa versione è stata chiamata Veloce.

Ecco come potrebbe apparire una Alfa Romeo Junior Quadrifoglio

Dunque non sembrano esserci speranze per una Alfa Romeo Junior Quadrifoglio. Del resto lo stesso numero uno del Biscione, l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato ha detto che la prossima Quadrifoglio ad arrivare sarà la Stelvio che potrebbe avere quasi mille cavalli di potenza. In passato il francese aveva detto che le auto del Biscione avrebbero avuto la versione Quadrifoglio solo nel caso in cui l’auto si fosse prestata ad avere una versione all’altezza di questo nome.

Evidentemente non è il caso di Junior che come top di gamma ha in questo momento proprio l’elettrica Veloce da 240 cavalli anche se comunque non possiamo del tutto escludere che in futuro possa essere aggiunta una versione con ancora più potenza. Molto dipenderà probabilmente anche da come andranno le cose per questo veicolo.

In caso di grande successo commerciale non escludiamo l’arrivo in gamma di altre novità relative a questo modello che sta facendo molto discutere appassionati e addetti ai lavori anche per il clamoroso cambio di nome avvenuto dopo la presentazione e per il fatto di essere prodotta in Polonia, prima volta che un qualcosa di simile accade nella storia della casa automobilistica del Biscione.