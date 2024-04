Nuova Alfa Romeo GTV: un sogno destinato a diventare realtà?

Nuova Alfa Romeo GTV è una di quelle auto a cui spesso si è fatto riferimento negli ultimi tempi quando si è pensato al futuro di Alfa Romeo. La verità è che sebbene se ne sia parlato, al momento non si sa se questa auto sarà effettivamente lanciata sul mercato. Infatti tra le auto che ufficialmente sono state confermate per il futuro di Alfa Romeo troviamo il SUV Milano, la seconda generazione del SUV Stelvio e della berlina Giulia.

Nuova Alfa Romeo GTV: se si farà potrebbe piacere tanto

Al momento sono queste le certezze per la casa automobilistica del Biscione. Se però le cose nei prossimi anni dovessero continuare ad andare bene ecco allora che altri modelli potrebbero arrivare. Tra questi ci potrebbe essere anche una nuova Alfa Romeo GTV. Fino a qualche tempo fa si parlava di due nuove auto di segmento E per la casa milanese. La prima ad arrivare asarà un SUV di segmento di E a cui però potrebbe seguire un’ammiraglia coupé ad altissime prestazioni che potrebbe prendere il nome di GTV.

Al momento quella di una nuova Alfa Romeo GTV rimane una suggestione ma di certo in casa Alfa Romeo ci stanno pensando. Il lancio di un modello di questo tipo che potrebbe rappresentare una sorta di non plus ultra del meglio della gamma del Biscione potrebbe far crescere il prestigio della casa automobilistica milanese a livello globale. Qualche notizia più certa sul possibile arrivo di un simile modello potremmo averla nel giro di un paio di anni.

Vedremo dunque se il Biscione alla fine farà questo regalo ai suoi fan portando sul mercato un modello di altissimo livello che potrebbe stupire e non poco per le ste prestazioni, il suo design, la sua tecnologia e il lusso.