Leapmotor apre il primo showroom di auto in cui i visitatori possono fare bungee jumping gratis

Leapmotor ha inaugurato uno showroom automobilistico davvero fuori dal comune, pensato per unire l’adrenalina all’innovazione elettrica. All’interno di questo spazio temporaneo, situato a Coram’s Fields nel cuore di Londra, i visitatori possono vivere un’esperienza unica: provare gratuitamente il bungee jumping mentre esplorano la gamma di veicoli elettrici del marchio. Lo showroom pop-up sarà accessibile soltanto oggi, 25 giugno, dalle ore 10 alle 17, offrendo agli appassionati di forti emozioni l’opportunità di saltare nel vuoto — gratuitamente — fino a esaurimento dei posti disponibili.

Leapmotor punta a incoraggiare i britannici a fare il grande passo verso le auto elettriche

I clienti avranno la possibilità di saltare dalla cima di una gru alta 50 metri, la stessa lunghezza di una piscina olimpionica o di cinque autobus a due piani impilati l’uno sull’altro. Leapmotor ha aperto lo showroom per incoraggiare gli automobilisti che non hanno ancora adottato l’elettrico a fare il grande passo e a effettuare il cambio.

Chiunque sia abbastanza coraggioso da provare il bungee jumping potrà ammirare una vista panoramica completa di Londra prima di lanciarsi, ammirando monumenti simbolo come lo Shard, il London Eye e la BT Tower mentre si precipita verso terra. Gli acquirenti di auto potranno anche visionare l’intera gamma elettrica di Leapmotor, tra cui la T03, una city car di segmento A con un prezzo a partire da sole £ 15.995, e la C10, un SUV pensato per le famiglie con un prezzo di sole £ 36.500.

Damien Dally, amministratore delegato di Leapmotor UK, ha affermato: “La missione di Leapmotor è diventare il marchio di veicoli elettrici più conveniente nel Regno Unito e rendere la guida elettrica accessibile a tutti. “È chiaro che molti automobilisti sono ancora nervosi all’idea di passare all’elettrico, ma crediamo che la nostra offerta di auto elettriche convenienti, altamente equipaggiate e ricche di tecnologia rappresenti il ​​primo passo perfetto verso l’elettrico.

Per quanto riguarda il nostro showroom pop-up, il bungee jumping può sembrare scoraggiante per molte persone, ma a volte uscire dalla propria zona di comfort è proprio ciò di cui si ha bisogno. Per alcuni, l’idea di passare all’elettrico può sembrare la stessa all’inizio, ma a differenza del bungee jumping, non c’è nulla di spaventoso nel passare all’elettrico. Leapmotor sarà lanciato ufficialmente nel Regno Unito all’inizio del 2025 ed è il risultato di una partnership con Stellantis, uno dei più grandi marchi automobilistici al mondo.

La joint venture internazionale, guidata da Stellantis, azionista al 51%, che vanta una storia senza pari di 130 anni nel settore automobilistico del Regno Unito, rappresenta un nuovo e audace modello di vendita per un marchio di auto elettriche nel Regno Unito. Leapmotor conta già 46 rivenditori in tutto il paese e entro la fine del 2025 saranno 70.

La T03 vanta una serie di tecnologie di serie, tra cui un touchscreen da 10,1 pollici per l’infotainment centrale con avviamento senza chiave, un tetto panoramico da 42 pollici, climatizzatore, quadro strumenti LCD da 8 pollici, telecamera posteriore, cerchi in lega da 15 pollici, specchietti elettrici riscaldati e alzacristalli elettrici integrali, nonché 10 funzioni ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), per una guida intelligente di livello 2.

Leapmotor C10 è un SUV di segmento D di grandi dimensioni con un prezzo di sole £36.500, disponibile con un TAEG rappresentativo dell’1,5% e un acconto di £1.002 per l’acquisto con contratto di noleggio a lungo termine. Ha un’autonomia WLTP fino a 423 km. Offre inoltre una serie di dotazioni premium di serie solitamente introvabili in questa fascia di prezzo, tra cui sedili anteriori riscaldati e raffreddati elettricamente, cerchi da 20 pollici, tetto panoramico, telecamera surround a 360 gradi, volante riscaldato, impianto hi-fi premium a 12 altoparlanti, touchscreen centrale HD da 14,6 pollici e quadro strumenti da 10,25 pollici.