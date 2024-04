Citroën festeggia i 90 anni della Traction Avant, presentata a Parigi il 18 aprile 1934. Pensata per stupire, puntava a rilanciare Citroën e a sottolineare lo spirito di innovazione di una Casa che fu la prima ad importare in Europa la produzione di massa di automobili nel 1919, e fino ad allora aveva inventato, tra le altre cose, il semicingolato nel 1921, la carrozzeria interamente in acciaio nel 1924 e il Floating Engine nel 1932. Lanciato con il nome commerciale “7 ”, fu subito soprannominata Traction Avant, un’innovazione appena apparsa e che mise in risalto.

Soprannominata l’auto dai 100 brevetti, la Traction Avant unisce le soluzioni più moderne dell’epoca

La Traction Avant ha la particolarità di riunire in un unico modello tutte le soluzioni tecniche più moderne dell’epoca come la trasmissione sulle ruote anteriori, la struttura monoscocca, i freni idraulici, o anche le sospensioni indipendenti sulle 4 ruote. Si presentò quindi all’epoca come l’auto che garantiva la migliore maneggevolezza, la più sicura e la più confortevole. Nel corso della sua carriera beneficerà degli sviluppi tecnologici e sarà soprannominata l’auto dai 100 brevetti. Il suo caratteristico stile aerodinamico, ispirato alla “Streamline”, lo renderà presto un modello Citroën emblematico che attraverserà i secoli ed evocherà l’immaginazione dei combattenti della resistenza o dei gangster, perpetuata in numerosi film. Furono vendute 760.000 unità della Traction Avant e la produzione terminò nel 1957.

Ancora oggi è un emblema del Marchio che incarna la sua promessa di design e comfort al servizio della mobilità di quante più persone possibile. Valori che ritroviamo ancora oggi dalla nuova ë-C3, che dimostra innovazione nel rendere accessibile la mobilità elettrica, alla C5 X che riunisce tutti gli elementi per rendere ogni viaggio un momento di assoluta serenità.

Quando all’inizio del 1933 si decise di sostituire le Citroën 8, 10 e 15, presentate nell’ottobre 1932, André Citroën volle sferrare un duro colpo e cogliere di sorpresa tutta la concorrenza lanciando un’auto completamente rivoluzionaria. Il suo obiettivo fu quello di avanzare di almeno due anni per proteggersi anche dagli effetti della crisi economica globale dell’inizio degli anni ’30, i cui effetti cominciano a farsi sentire pesantemente in Europa. Questa nuova vettura doveva quindi essere particolarmente notevole e riunire il massimo delle innovazioni tecniche.

In programma troviamo una carrozzeria monoscocca interamente in acciaio che permette di eliminare il telaio e abbassare notevolmente il baricentro, trazione anteriore, motore flottante con valvole a testata e camicie rimovibili, freni a comando idraulico, sospensioni con torsione barre con quattro ruote indipendenti oltre al cambio automatico. Per mancanza di tempo per il suo sviluppo venne però scartata quando i primi esemplari furono messi in produzione nel 1934.

Oltre a queste innovazioni tecniche, la Traction Avant, che non aveva telaio, ricevette una carrozzeria ribassata e aerodinamica sia nelle linee che nel fondo piatto. Infine, il motore e il cambio consentivano, oltre al baricentro molto basso, di posizionare quanto più peso possibile in avanti. I primi giornalisti e i primi piloti rimasero entusiasti della nuova Citroën. Mai un’auto aveva reso la guida così sicura e facile in tutte le situazioni.

L’handling stabilì un nuovo punto di riferimento in questo settore. Il motore era vivace, i freni potenti e la sicurezza perfetta. Tutte queste qualità, costantemente migliorate, ad esempio con l’adozione dello sterzo a pignone e cremagliera dal giugno 1936, assicurarono alla Traction un vantaggio tecnico su tutte le altre vetture. Ne risultò una carriera brillante ed eccezionalmente lunga, che si concluse solo nel luglio del 1957.