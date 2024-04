Citroen e-C3: ancora premi per la vettura che ancora non è nemmeno scesa in strada

Citroen e-C3 sembra convincere già sia il pubblico che gli esperti del mondo dei motori. La nuova compatta urbana del marchio francese di Stellantis deve cominciare a fare spazio nella sua bacheca dei premi: ne ha già ottenuti tre, prima ancora di raggiungere le nostre strade e autostrade.

Citroen e-C3: pur non essendo ancora scesa in strada conquista altri due importanti premi

Oggi in Spagna è stato appena consegnato il premio “Car of the Year” nell’ambito dei Motor Awards organizzati da Coches.net. Gli utenti di Internet che visitano i siti web di Adevinta (coches.net, motos.net e Milanuncios) hanno già riconosciuto la Citroen e-C3 come la novità più rilevante dell’anno nel mondo automobilistico nel settore delle autovetture di piccole dimensioni.

La clientela femminile ha un grande peso nel segmento delle auto compatte pensate per la città. Per questo motivo ha particolare rilevanza il Premio Mujer Hoy per la Migliore Auto Urbana assegnato alla Citroen e-C3. Il settimanale Vocento ha riconosciuto questo modello come “Miglior auto urbana dell’anno”, poiché “rappresenta perfettamente l’attuale concetto di auto urbana” essendo un’alternativa elettrica e compatta con una silhouette che ricorda l’universo dei SUV. “Divertente e ricco di dettagli, è un oggetto urbano che funziona con disinvoltura in qualsiasi spazio in modo sostenibile.

A livello europeo, la Citroen e-C3 ha ottenuto anche riconoscimenti come il prestigioso premio Autobest-Ecobest assegnato da 31 giornalisti provenienti da altrettanti paesi del Vecchio Continente, che ne hanno evidenziato il “rispetto per l’ambiente e l’efficienza energetica” sottolineando che “Si tratta del primo veicolo europeo a offrire una soluzione concreta e convincente alla sfida di offrire una mobilità elettrica conveniente, facile da usare e versatile. Allo stesso modo, vantaggi come la sospensione Citroën Advanced Comfort e l’adattamento di questo modello alle esigenze delle famiglie hanno attirato l’attenzione della giuria.