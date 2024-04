Citroën ë-Lovers: il programma che coinvolge i clienti come influencer per la transizione elettrica

Citroën lancia il programma ë-Lovers, per cercare di aumentare la richiesta di auto elettriche, giovandosi delle testimonianze personali e dirette dei clienti più affezionati a questo tipo di mobilità. Non è un mistero che i modelli alla spina sono lontani dai gusti e dalle opzioni di scelta della stragrande maggioranza della gente. Anche i vertici dell’Unione Europea, che hanno imposto una transizione “green” di matrice ideologica, stanno capendo il casino combinato, con grande e colpevole ritardo.

Le case, talvolta pensando di trarne grande giovamento, si sono buttate con corposi investimenti sulle auto elettriche. Visti i risultati, a molte di loro cominciano a tremare le gambe. Il balletto delle dichiarazioni rilasciate da diversi CEO dà il senso della confusione in atto.

Citroën, invece, non mostra paure ed esitazioni. Il costruttore francese in quota Stellantis punta a tutta velocità verso la mobilità elettrica, assumendosene i rischi. Almeno, questo è quello che emerge. Il lancio del programma ë-Lovers sembra una conferma dell’orientamento. L’iniziativa ruota sul coinvolgimento dei clienti amanti della mobilità alla spina, per farne dei testimonial di questa tecnologia. In pratica, se lo vorranno, potranno diventare dei veri e propri ambasciatori nella promozione dei modelli elettrici del brand.

Non si tratta di qualcosa di rivoluzionario: in tutti gli ambiti commerciali è risaputo che la pubblicità migliore è quella fatta da quanti hanno acquistato un prodotto e ne hanno apprezzato le doti. Ora la formula viene reclutata in forma ufficiale dalla casa del “double chevron”, dopo una fruttuosa fase di sperimentazione con My AMI Superfan, che ha coinvolto oltre 100 proprietari di AMI in Italia.

L’obiettivo è quello di far convergere sul nuovo progetto un alto numero di clienti di auto elettriche, per promuovere in modo diverso la mobilità green, rassicurando quanti hanno perplessità sulle vetture a batteria, attraverso la voce e l’esperienza diretta di chi già le possiede. Il tutto mediante delle dimostrazioni.

Parlare con gli ambassador del programma ë-Lovers, secondo il management Citroën, dovrebbe generare fiducia nei potenziali acquirenti, perché offre un’esperienza diretta e autentica. In pratica, chi si presterà all’iniziativa, dal lato divulgativo, condividendo la propria storia e le proprie impressioni sui modelli elettrici Citroën, attraverso i canali social e il sito web dedicato, diventerà una sorta di influencer della mobilità sostenibile. Funzionerà? Vedremo.