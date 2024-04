Nuovo Citroën Berlingo: aperti gli ordini in Italia per l’elettrico e il diesel

Stellantis ha comunicato nelle scorse ore che in Italia si sono aperti gli ordini per il nuovo Citroën Berlingo. Questo sia nella versione elettrica al 100 per cento che in quella con motore a combustione. Il modello di Citroen è disponibile in versione completamente elettrica con motore da 136 cavalli e batteria LFP da 50 kWh con autonomia di circa 330 km. Le versioni con motore termico invece dispongono di ìmotore diesel BlueHDi 100 con cambio manuale a 6 rapporti e con il BlueHDI 130 con cambio automatico EAT8.

Anche in Italia aperti gli ordini per il Nuovo Citroën Berlingo

Per quanto riguarda i prezzi il nuovo Citroën Berlingo parte da da 26.050 euro per la versione diesel mentre l’elettrico al 100 per cento parte da 35.800 euro. Segnaliamo inoltre che il veicolo commerciale della casa automobilistica francese è disponibile in due livelli di allestimento, Plus e Max.

Il livello di allestimento “Plus” offre una serie di caratteristiche aggiuntive, tra cui calotte degli specchietti retrovisori in nero lucido, maniglie delle porte in tinta con la carrozzeria e fendinebbia. Per quanto riguarda il comfort a bordo, include un climatizzatore, una radio digitale con schermo touch screen a colori da 10″ di serie con Bluetooth e Mirror screen wireless, sistema di ausilio al parcheggio posteriore, accensione automatica dei fari, tergicristallo anteriore automatico, freno di stazionamento elettrico, specchietti retrovisori elettrici, alzacristalli anteriori elettrici, avviso di collisione e frenata d’emergenza, riconoscimento dei cartelli stradali, cruise control e limitatore di velocità.

Per quanto riguarda la modularità, include il sedile a panchina pieghevole 2/3 – 1/3 della seconda fila, il sedile passeggero anteriore pieghevole con bracciolo, il tavolino aeronautico sul retro dei sedili anteriori e il copribagagli posteriore con 2 posizioni.

L’allestimento Max a tutto ciò aggiunge inoltre cose come cerchi in lega da 16”, barre longitudinali sul tetto Gloss Black, oscuramento dei finestrini nelle file 2 e 3, volante in pelle multifunzione, climatizzatore automatico bi-zona, radio digitale con touchscreen a colori HD da 10” con BlueTooth, schermo retrovisore wireless e sistema di infotainment avanzato. Vedremo dunque quale sarà l’accoglienza dei clienti italiani per il nuovo Citroën Berlingo nelle sue versioni diesel ed elettriche.