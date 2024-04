Nuove Lancia Delta e Gamma: Carlos Tavares le ha viste e dice che sono stupende

Nuove Lancia Delta e Gamma saranno le prossime due novità che arricchiranno la gamma della casa automobilistica piemontese nei prossimi anni. Le due auto arriveranno rispettivamente nel 2026 e nel 2028. La prima ad arrivare sarà la nuova Gamma che sarà la futura ammiraglia del marchio. Poi nel 2028 sarà la volta della nuova Delta.

Carlos Tavares ha già visto le nuove Lancia Delta e Gamma e dice che sono stupende

A proposito delle nuove Lancia Delta e Gamma si registrano nelle scorse ore le dichiarazioni del numero uno di Stellantis, l’amministratore delegato Carlos Tavares, il quale ha confermato di aver visto già le due auto che ha definito come davvero stupende. Il numero uno di Stellatis ha confermato di essere stato a Torino questa settimana e di aver approvato i progetti di queste due auto che ha potuto vedere e che ha definito come davvero stupende.

Carlos Tavares ha confermato inoltre che Lancia tornerà nel motorsport e che dunque le nuove Lancia Delta e Gamma potrebbero anche essere tra le protagoniste di questo ritorno nel mondo delle gare. Prima però sarà necessario tornare a fare utili e rendere Lancia un’azienda sostenibile. Secondo Tavares però considerato la bellezza di queste due auto è molto probabile che il successo del marchio sia garantito e che il ritorno al Motorsport dunque sia abbastanza scontato.

Ci sono buone probabilità che le nuove Lancia Gamma e Delta verranno prodotte in Italia. Per quanto riguarda la prima si tratta di una notizia certa dato che sarà una delle 5 auto elettriche che Stellantis produrrà presso lo stabilimento di Melfi a partire dai prossimi anni. Anche la nuova Delta potrebbe essere prodotta in Italia e si vocifera che sempre Melfi possa ospitare la sua produzione. Per il momento però si attendono conferme ufficiali che potrebbero arrivare nel corso dei prossimi anni.

Dopo il debutto della nuova Lancia Ypsilon lo scorso 14 febbraio il marchio si prepara al ritorno in Europa che avverrà a breve. Con le nuove Lancia Delta e Gamma l’obiettivo sarà quello di consolidare Lancia come un marchio premium internazionale. Vedremo se il piano di Stellantis si realizzerà e se il brand italiano tornerà a splendere come un tempo.