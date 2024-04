Alfa Romeo e Fiat: ecco le auto che arriveranno nei prossimi anni in ordine cronologico

Alfa Romeo e Fiat sono due dei brand di Stellantis che saranno maggiormente attivi nei prossimi anni. Dopo il lancio di Alfa Romeo Junior lo scorso 10 aprile da parte del Biscione e di Fiat 600 e Topolino nel 2023 da parte del marchio torinese le novità sono destinate a continuare a lungo per le due case automobilistiche italiane.

Ecco tutte le prossime auto che arricchiranno la gamma di Alfa Romeo e Fiat

La prossima ad arrivare sarà la nuova Fiat Panda il cui debutto è previsto per il prossimo mese di luglio. Si tratterà di un modello fondamentale che darà origine ad una nuova famiglia di auto per la principale casa automobilistica italiana.Questa auto sarà prodotta in Serbia e il suo arrivo sul mercato avverrà entro fine anno. La vettura nascerà su piattaforma smart car di Stellantis e avrà molto in comune la recente Citroen C3 a cominciare da look da crossover lungo circa 4 metri.

Nella seconda metà del 2025 sarà la volta della nuova Alfa Romeo Stelvio che sarà prodotta a Cassino e sarà la prima auto di Stellantis in Europa ad usare la piattafoma STLA Large. Questo modello avrà un ruolo centrale nella gamma del Biscione. Chi lo ha giò visto in anteprima dice che esteticamente parlando è davvero pregevole. Rispetto al modello attuale ha un design più moderno e aerodinamico. Questa auto avrà anche una versione Quadridifoglio con oltre 940 cavalli di potenza.

Sempre nel 2025 verso fine anno avverrà il debutto della nuova Fiat Multipla. Di questa auto di recente vi abbiamo anticipato in un render quelle che saranno le sue linee. Si tratterà di un crossover di segmento C lungo 4,4 metri che arriverà sul mercato in versione a 5 e 7 posti e sarà costruito su piattaforma smart car. La vettura avrà in gamma sia versioni termiche che elettriche al 100 per cento. Tutte si caratterizzeranno per un rapporto qualità prezzo eccezionale. Questa auto che avrà l’ampio spazio interno come suo punto di forza sarà prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Kenitra in Marocco per il quale è previsto un investimento di 300 milioni di euro.

A seguire nel 2026 sarà il turno della nuova Alfa Romeo Giulia, altra auto già ufficialmente confermata che nascerà sempre a Cassino su piattaforma STLA Large. Come Stelvio dovrebbe essere solo elettrica anche se al momento non possiamo escludere ripensamenti in base a quello che accadrà nel mondo politico. L’auto avrà uno stile ancora più sportivo e aeorodinamico e una versione Quadrifoglio da oltre 1000 cavalli.

Il 2027 dovrebbe essere l’anno della nuova generazione di Fiat 500. L’auto a quel punto dovrebbe diventare solo elettrica. Si prevede che migliorerà l’autonomia grazie ad una nuova piattaforma e ad una nuova batteria. Di contro i prezzi dovrebbero calare. Il design dovrebbe essere modificato ma senza rivoluzioni. Non si esclude l’arrivo anche di altre versioni del celebre modello.

Per quanto riguarda Alfa Romeo dal 2027 in poi dovrebbero arrivare nuovi modelli, almeno uno all’anno fino al 2030. Tra questi si vocifera di una erede per la Giulietta che però potrebbe anche avere un nome diverso. Questa auto potrebbe essere solo elettrica ma non si escludono sorprese. La piattaforma sarà la stessa della nuova Lancia Delta e cioè la STLA Medium. Rispetto al precedente modello ci si aspetta una vettura ancora più sportiva con coda tronca e stile più da berlina coupé. Altro modello di cui si parla con insistenza sempre a proposito del Biscione è un nuovo E-SUV lungo quasi 5 metri pensato per fare bene in mercati difficili come Stati Uniti e Cina.

Infine la ciliegina sulla torta potrebbe essere la nuova Duetto che però farebbe parte del programma bottega come la nuova 33 Stradale e dunque sarebbe prodotta solo in poche centinaia di unità. Sempre per il Biscone entro il 2030 potrebbe arrivare anche una seconda segmento E. Questa volta si tratterebbe di una berlina coupè erede della GTV. Molto dipenderà da come andranno le vendite del Biscione nei prossimi anni.

Tornando a Fiat invece entro il 2030 sono previsti anche la nuova Fiat Fastback che questa volta sarà venduta anche in Europa divenendo un modello globale, la nuova generazione di Fiat Strada che come Fastback sarà venduto anche dalle nostre parti ed infine si parla anche di un camper.